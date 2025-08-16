Победа Путина и тараканов

В оценках встречи в Анкоридже много эмоций. Удержаться действительно сложно: нынешние президенты США и, тем более, России не являются популярными в мире лидерами, но от их отношений зависят миллионы жизней и судеб. Когда Путин говорит, что важно устранить первопричины войны, с ним тяжело не согласиться. Ведь таковыми являются безнаказанная агрессия Российской Федерации и беспомощность Соединенных Штатов, сконцентрированные в позициях руководства этих стран. Саммит на Аляске ярко засвидетельствовал это обстоятельство. Насколько неясно было до встречи, зачем Дональд Трамп позвал Владимира Путина, настолько после нее стало очевидным, что это была не лучшая идея. Изгой в приличных международных кругах и военный преступник получил исключительные условия для паблисити, прекрасную фотосессию и возможность в очередной раз показать, что в переговорах Трамп ему до плеча не достает, хотя в реальном росте у них сантиметров двадцать разница.

Хотя какие-то элементы планирования в мероприятии просматривались, например, пролет группы боевых самолетов с «невидимкой» B-2 в центре, призванный произвести неизгладимое впечатление на гостя, в целом неподготовленность Трампа к визиту, на котором он сам же и настоял, просто бросалась в глаза. На красной дорожке на аэродроме он еще играл роль великодушного хозяина, доминирующего в коммуникации, но после поездки в трамповском лимузине, в который они зачем-то залезли вдвоем, хотя рядом стоял путинский «аурус», который приволокли за тридевять земель, настроение американского президента заметно упало. Видимо, бок о бок на заднем сиденье случились те самые две-три минуты, за которые стало ясно, что «большой сделки» на саммите не будет, да и маленькая не просматривается. Последовавший обмен мнениями за закрытыми дверями опасения подтвердил. График скомкали, обед отменили, результирующий брифинг прошел уже при полном доминировании Путина, Трамп выглядел уставшим и фрустрированным. Все громогласные обещания устроить России неприятности, если не будет согласия на немедленное прекращение огня, опять оказались пустой болтовней. Через неполных три часа общения с хозяином Кремля хозяин Белого дома заговорил о том, что прекращение огня - чепуха, нужно сразу готовить большое соглашение о мире, как предлагает российский президент. Упс. В последовавшем затем интервью Fox News президент США высоко отозвался о Путине: «Он сильный и чертовски жесткий. Он очень умный человек… Я думаю, он уважает нашу страну». Похвастался, как Путин хвалил состояние американской экономики, ссылался на авторитет Путина, известного демократа, в оценке американской избирательной системы, рассказывал, что Россия – могучая страна, не то что Украина, и Зеленскому нужно об этом не забывать и идти на сделку.

Нужно быть сильно очарованным Путиным, чтобы повторять мантры о могучей России на фоне бездарно потерянных Кремлем Сирии, Ирана, разбомбленного без малейших попыток помочь «стратегическому партнеру», ускользнувшего из-под влияния Москвы Кавказа, экономики, летящей в тартарары при чутком китайском участии, армии, застрявшей в донбасских посадках и потерявшей миллион солдат. Тут бы и помочь России проследовать в выбранном ею направлении, но рука сентиментального американского лидера не поднимается. По практически единодушному мнению западных комментаторов, Трамп встречу провалил. И ничто так не свидетельствует об этом, как праздничное настроение русских «ястребов». Александр Дугин: «Встреча прошла великолепно. Ни прекращения огня, ни перемирия. Тотальный триумф».

Дмитрий Медведев написал то же самое, но чуть детальнее: 1. Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз. 2. Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине. 3. По итогам почти что трехчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае, пока. 4. Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО. 5. Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу. У Путина все получилось. «В следующий раз в Москве», - фигурально потрепал он по щеке американского президента. Но не будем спешить. Желание гоголем пройтись по Анкориджу может дорого стоить Владимиру Путину. Он уехал домой, а послевкусие пиар-поражения в этом матче двух тщеславий у Трампа осталось. Что-что, а такие вещи он ощущает спинным мозгом. Опять-таки, саммит получил плохую прессу, и этого не скроешь. Неприятное впечатление нужно будет перебивать.