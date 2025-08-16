USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

ExxonMobil получила возможность вернуться в проект «Сахалин-1»

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil вернуть свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». На это обратило внимание агентство Reuters, отметив, что документ был опубликован 15 августа — в день встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Новый указ стал дополнением к документу от октября 2022 года, когда Путин перевел оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию. Тогда вместо дочерней компании ExxonMobil — Exxon Neftegaz — оператором стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО «Сахалин-1», полномочия которого были переданы АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», писал «Интерфакс».

Документ 2022 года предусматривал передачу новому оператору всех прав и обязанностей консорциума инвесторов. В августе того же года ExxonMobil заявила, что передает свои права неназванной третьей стороне. Однако вскоре Путин подписал указ, запрещающий инвесторам из «недружественных» стран сделки с рядом российских предприятий, включая «Сахалин-1». Срок действия этого указа впоследствии неоднократно продлевался.

Согласно новому документу от 15 августа, иностранные инвесторы смогут вернуть свои доли при выполнении ряда условий: они должны предпринять действия для отмены западных санкций, заключить контракты на поставку необходимого импортного оборудования и перечислить на счет оператора ООО «Сахалин-1» средства, накопленные ранее на ликвидационном счете по соглашению.

До начала войны в Украине ExxonMobil владела 30% проекта. В декабре 2024 года Путин продлил срок продажи невостребованной доли ExxonMobil в «Сахалине-1» до 1 января 2026 года.

