Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Путин рассказал, что обсудил с Трампом

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе совещания Владимир Путин заявил, что Москва уважает позицию Вашингтона и тоже желает скорейшего мирного урегулирования украинского кризиса. По его словам, состоявшийся разговор приблизил стороны к «нужным решениям».

«Разговор был очень откровенным, содержательным», - сказал Путин.

Он добавил, что на саммите была возможность спокойно и детально изложить позицию России. Стороны смогли обсудить практически все направления взаимодействия, отметил Владимир Путин.

ExxonMobil получила возможность вернуться в проект «Сахалин-1»
Трамп бессилен. Война продолжается
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Арестована певица Раксана
Зеленский: Русские готовят новые атаки
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
Российская армия продвигается
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
