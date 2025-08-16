Путин рассказал, что обсудил с Трампом

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

В ходе совещания Владимир Путин заявил, что Москва уважает позицию Вашингтона и тоже желает скорейшего мирного урегулирования украинского кризиса. По его словам, состоявшийся разговор приблизил стороны к «нужным решениям».

«Разговор был очень откровенным, содержательным», - сказал Путин.

Он добавил, что на саммите была возможность спокойно и детально изложить позицию России. Стороны смогли обсудить практически все направления взаимодействия, отметил Владимир Путин.