Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Мерц: Европейцы обязаны поддерживать долгосрочную безопасность Украины

20:58 236

США наряду со странами Европы готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Сегодня утром [президент США Дональд] Трамп подробно проинформировал нас о содержании разговора, который был гораздо более обширным, чем мы увидели на пресс-конференции. И теперь на повестке дня - гарантии безопасности", - сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF. "И хорошая новость заключается в том, что Америка готова участвовать в таких гарантиях безопасности и не оставляет это исключительно европейцам", - сказал канцлер. В то же время он отметил, что "европейцы, со своей стороны, должны внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины в долгосрочной перспективе".

Мерц также высказал мнение, что трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, Трампа и Владимира Зеленского должна состояться как можно скорее.

"Если это удастся, это будет стоить больше, чем прекращение огня, которое может длиться неделями без дальнейшего прогресса в политических и дипломатических усилиях", - сказал Мерц. Он считает, при условии быстрого достижения соглашения переговоры между Россией и Украиной без предварительного прекращения оправданны. Перед встречей Путина и Трампа на Аляске правительство Германии и другие европейские страны настаивали на том, что немедленное прекращение огня должно стать началом урегулирования в Украине.

Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс» ОБНОВЛЕНО 20:41
20:41 15642
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом новость дополнена
20:22 2240
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
19:27 1227
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
15:46 4247
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все главная тема
10:27 3699
Арестована певица Раксана
Арестована певица Раксана
18:24 5234
Зеленский: Русские готовят новые атаки
Зеленский: Русские готовят новые атаки
18:10 1554
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
17:02 2534
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине обновлено 19:56
19:56 4346
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
15:48 2767
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 7810

