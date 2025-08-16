США заявили о приостановке выдачи виз для жителей Газы

Госдеп США заявил, что приостанавливает выдачу всех гостевых виз гражданам сектора Газа, пока не будет проведена «полная и тщательная» проверка. В ведомстве заявили, что за последние дни было выдано «небольшое количество» временных медицинских и гуманитарных виз, не указав, однако, точное количество.

Как пишет Reuters, решение Госдепа приостановить выдачу гостевых виз людям из сектора Газа было принято после того, как крайне правая активистка и союзница президента США Дональда Трампа, Лора Лумер, заявила в своем Х-аккаунте, что «палестинские беженцы прибыли в США в этом месяце». В ответ на это ряд членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса) назвали этот вопрос «риском для нацбезопасности страны».