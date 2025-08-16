USD 1.7000
США заявили о приостановке выдачи виз для жителей Газы

21:12 87

Госдеп США заявил, что приостанавливает выдачу всех гостевых виз гражданам сектора Газа, пока не будет проведена «полная и тщательная» проверка. В ведомстве заявили, что за последние дни было выдано «небольшое количество» временных медицинских и гуманитарных виз, не указав, однако, точное количество.

Как пишет Reuters, решение Госдепа приостановить выдачу гостевых виз людям из сектора Газа было принято после того, как крайне правая активистка и союзница президента США Дональда Трампа, Лора Лумер, заявила в своем Х-аккаунте, что «палестинские беженцы прибыли в США в этом месяце». В ответ на это ряд членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса) назвали этот вопрос «риском для нацбезопасности страны».

Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс» ОБНОВЛЕНО 20:41
20:41 15645
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом новость дополнена
20:22 2243
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
19:27 1227
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
15:46 4247
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все главная тема
10:27 3700
Арестована певица Раксана
Арестована певица Раксана
18:24 5235
Зеленский: Русские готовят новые атаки
Зеленский: Русские готовят новые атаки
18:10 1555
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
17:02 2534
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине обновлено 19:56
19:56 4346
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
15:48 2767
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 7810

