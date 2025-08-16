«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина

После саммита на Аляске, где президент США Дональд Трамп продемонстрировал готовность идти на уступки Москве, в Киеве это назвали «ударом в спину».

По данным Financial Times, президент РФ Владимир Путин потребовал отдать России Донбасс в обмен на заморозку остального фронта. Украинские чиновники расценили такие условия как фактическую капитуляцию и обвинили Трампа в том, что он встал на сторону Кремля.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский, которого Трамп пригласил в Вашингтон на новые переговоры, уже заявил: «Украина не согласится отдавать Донецк и Луганск. Киев требует гарантий безопасности и предупреждает, что уступки лишь подтолкнут Россию к новым агрессивным действиям».