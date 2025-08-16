Израиль обеспокоен сотрудничеством Китая с Ираном

В Израиле усиливается тревога по поводу растущего сотрудничества между Ираном и Китаем, особенно в свете признаков восстановления ракетных программ Тегерана после 12-дневной войны с Израилем, сообщают израильские СМИ.
По данным западных разведок, Пекин может сыграть ключевую роль в восстановлении и модернизации иранских ракетных возможностей.
Высокопоставленные израильские чиновники выражают серьезную обеспокоенность этим вопросом.
Участие Китая в разработке или поставках ракет может непосредственно подорвать усилия Израиля по ослаблению Ирана.