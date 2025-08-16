USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Израиль обеспокоен сотрудничеством Китая с Ираном

21:43

В Израиле усиливается тревога по поводу растущего сотрудничества между Ираном и Китаем, особенно в свете признаков восстановления ракетных программ Тегерана после 12-дневной войны с Израилем, сообщают израильские СМИ.

По данным западных разведок, Пекин может сыграть ключевую роль в восстановлении и модернизации иранских ракетных возможностей.

Высокопоставленные израильские чиновники выражают серьезную обеспокоенность этим вопросом.

Участие Китая в разработке или поставках ракет может непосредственно подорвать усилия Израиля по ослаблению Ирана.

Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
22:57
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
22:41
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
20:41
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
22:31
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
14:10
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
22:33
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
21:31
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
20:22
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
19:27
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается
15:46
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
10:27

