Си Цзиньпин дал обещание Трампу не нападать на Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявил, что, пока он является главой государства, Китай не предпримет попытку вторгнуться на Тайвань. Такую уверенность политик выразил в интервью Fox News перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, часть из которых была посвящена конфликту Москвы и Киева.

«Знаете, я скажу вам, очень похожая ситуация с председателем Китая Си Цзиньпином и Тайванем, но я не верю, что это произойдет, пока я здесь. Посмотрим», — сообщил республиканец (цитата по Reuters).

Трамп пересказал свой диалог с Си, не уточнив, когда именно он состоялся: «Он сказал мне: «Я никогда этого не сделаю, пока ты президент». Председатель Си мне это сказал, и я ответил: «Что ж, я ценю это». Но он также добавил: «Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив».