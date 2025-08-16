USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Си Цзиньпин дал обещание Трампу не нападать на Тайвань

21:55 643

Президент США Дональд Трамп заявил, что, пока он является главой государства, Китай не предпримет попытку вторгнуться на Тайвань. Такую уверенность политик выразил в интервью Fox News перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, часть из которых была посвящена конфликту Москвы и Киева.

«Знаете, я скажу вам, очень похожая ситуация с председателем Китая Си Цзиньпином и Тайванем, но я не верю, что это произойдет, пока я здесь. Посмотрим», — сообщил республиканец (цитата по Reuters).

Трамп пересказал свой диалог с Си, не уточнив, когда именно он состоялся: «Он сказал мне: «Я никогда этого не сделаю, пока ты президент». Председатель Си мне это сказал, и я ответил: «Что ж, я ценю это». Но он также добавил: «Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив».

Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
22:57 157
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании объектив haqqin.az
22:41 233
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс» ОБНОВЛЕНО 20:41
20:41 18516
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги видео
22:31 349
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 8438
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть 1-й тур Премьер-лиги; видео
22:33 443
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
21:31 1868
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом новость дополнена
20:22 3479
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
19:27 1830
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
15:46 4768
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все главная тема
10:27 3883

ЭТО ВАЖНО

Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
22:57 157
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании объектив haqqin.az
22:41 233
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс» ОБНОВЛЕНО 20:41
20:41 18516
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги видео
22:31 349
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 8438
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть 1-й тур Премьер-лиги; видео
22:33 443
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
21:31 1868
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом новость дополнена
20:22 3479
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
19:27 1830
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
15:46 4768
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все главная тема
10:27 3883
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться