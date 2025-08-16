В Кишиневе задержали Пикачу, Лабубу и белого медведя на протесте

Полиция Молдовы задержала нескольких участников протестной акции в Кишиневе, в том числе людей в костюмах Пикачу, Лабубу и белого медведя. Демонстрация была организована оппозиционным блоком «Победа» в поддержку осужденной главы Гагаузии Гуцул.

По данным местных СМИ, в акции участвуют депутаты парламента, представители оппозиционных партий и гражданские активисты. Количество участников достигает примерно 1 000 человек.

Напомним, что башкана Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы полузакрытого типа, а секретаря бывшей партии «Шор» Светлану Попан — к шести годам лишения свободы по делу о соучастии в незаконном финансировании партии. Такое решение 5 августа принял суд в Кишиневе.