USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

В Кишиневе задержали Пикачу, Лабубу и белого медведя на протесте

видео
22:15 528

Полиция Молдовы задержала нескольких участников протестной акции в Кишиневе, в том числе людей в костюмах Пикачу, Лабубу и белого медведя. Демонстрация была организована оппозиционным блоком «Победа» в поддержку осужденной главы Гагаузии Гуцул.

По данным местных СМИ, в акции участвуют депутаты парламента, представители оппозиционных партий и гражданские активисты. Количество участников достигает примерно 1 000 человек.

Напомним, что башкана Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы полузакрытого типа, а секретаря бывшей партии «Шор» Светлану Попан — к шести годам лишения свободы по делу о соучастии в незаконном финансировании партии. Такое решение 5 августа принял суд в Кишиневе.

Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
22:57 157
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании объектив haqqin.az
22:41 233
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс» ОБНОВЛЕНО 20:41
20:41 18519
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги видео
22:31 349
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 8438
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть 1-й тур Премьер-лиги; видео
22:33 444
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
21:31 1870
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом новость дополнена
20:22 3480
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
19:27 1831
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
15:46 4768
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все главная тема
10:27 3884

