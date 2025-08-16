«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть

В Шемахе новичок элиты «Имишли» принимал «Туран-Товуз». Подопечные Курбана Бердыева лишь в самой концовке матча смогли забить победный гол. Его ударом головой забил испанец Роберто Олабе. 1:0 в пользу товузцев.

Сегодня состоялись еще два матча 1-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Пока в Шемахе играли имишлинцы и товузцы, команда «Шамахы» гостила в Баку на «Нефтчи Арене» и добилась ничьей - 1:1.

«Нефтчи», не попавший по итогам прошлого сезона в еврокубки, изрядно перетасовал состав в межсезонье. Было потрачено большое количество денег, и главный тренер Самир Абасов фактически создал новую команду, но в 1-м же туре не смог одолеть шемахинцев.