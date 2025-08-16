USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть

1-й тур Премьер-лиги; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
22:33 445

Сегодня состоялись еще два матча 1-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В Шемахе новичок элиты «Имишли» принимал «Туран-Товуз». Подопечные Курбана Бердыева лишь в самой концовке матча смогли забить победный гол. Его ударом головой забил испанец Роберто Олабе. 1:0 в пользу товузцев.

Пока в Шемахе играли имишлинцы и товузцы, команда «Шамахы» гостила в Баку на «Нефтчи Арене» и добилась ничьей - 1:1.

«Нефтчи», не попавший по итогам прошлого сезона в еврокубки, изрядно перетасовал состав в межсезонье. Было потрачено большое количество денег, и главный тренер Самир Абасов фактически создал новую команду, но в 1-м же туре не смог одолеть шемахинцев.

На 23-й минуте швейцарец Карим Росси здорово исполнил штрафной удар и вывел «Шамахы» вперед. Хозяева восстановили равновесие в добавленное к первому тайма время - пенальти реализовал Эмин Махмудов после того, как мяч попал в руку футболисту гостей.

Напомним, вчера в матче открытия чемпионата «Карван-Евлах» и «Габала» сыграли вничью 1:1.

1-й тур продолжится завтра матчем «Сумгаит» - «Кяпяз» (20:30). А 19 августа встретятся «Зиря» и «Араз-Нахчыван» (20:00).

Матч «Сабах» - «Карабах», запланированный на 17 августа, перенесен из-за участия команд в еврокубках.

