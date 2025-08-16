Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины

Во время недавних учений военно-морских сил Азербайджана в Каспийском море военными экспертами был замечен турецкий беспилотный катер Salvo, разработанный компанией Dearsan и завершивший испытания в 2024 году.

На видеосюжете, опубликованном Министерством обороны, видно, как боевой катер с установленным дистанционно управляемым пулеметом движется вместе с другими кораблями флота в район проведения учений.

Целью боевых стрельб стали учения по обеспечению охраны и защиты энергетической инфраструктуры в Каспийском море. Согласно плану, задействованные силы и средства отрабатывали действия по охране и обороне объектов энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспия. Кроме того, в дневное и ночное время, на побережье и островах, были успешно выполнены тактические элементы по выявлению временных баз условного противника и проведению спецопераций по уничтожению террористических группировок.

По данным турецких источников, Salvo — это беспилотный боевой катер, созданный компанией Dearsan в кооперации с ведущими предприятиями оборонной промышленности ASELSAN, ROKETSAN и YALTES. Его длина составляет 15 метров, ширина — около 4 метров. В зависимости от типа двигателя, максимальная скорость достигает 80–110 километров в час.