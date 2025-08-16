USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
22:34 674

Во время недавних учений военно-морских сил Азербайджана в Каспийском море военными экспертами был замечен турецкий беспилотный катер Salvo, разработанный компанией Dearsan и завершивший испытания в 2024 году.

На видеосюжете, опубликованном Министерством обороны, видно, как боевой катер с установленным дистанционно управляемым пулеметом движется вместе с другими кораблями флота в район проведения учений.

Целью боевых стрельб стали учения по обеспечению охраны и защиты энергетической инфраструктуры в Каспийском море. Согласно плану, задействованные силы и средства отрабатывали действия по охране и обороне объектов энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспия. Кроме того, в дневное и ночное время, на побережье и островах, были успешно выполнены тактические элементы по выявлению временных баз условного противника и проведению спецопераций по уничтожению террористических группировок.

По данным турецких источников, Salvo — это беспилотный боевой катер, созданный компанией Dearsan в кооперации с ведущими предприятиями оборонной промышленности ASELSAN, ROKETSAN и YALTES. Его длина составляет 15 метров, ширина — около 4 метров. В зависимости от типа двигателя, максимальная скорость достигает 80–110 километров в час.

Катер способен нести ракетный комплекс YALMAN производства ROKETSAN и 12,7-миллиметровый пулемет производства ASELSAN. Во время испытаний у берегов Бурсы в 2022 году Salvo с высокой точностью поразил цель ракетой «Cirit» из комплекса YALMAN, а также открыл прицельный огонь из пулемета по надводным целям. За ходом испытаний наблюдали военные атташе ряда стран.

Беспилотный катер может управляться как с берега, так и с морской платформы. Он входит в число современных разработок турецкой оборонной промышленности наряду с катерами ULAQ, RD-09 и Sancaq и способен выполнять как разведывательные, так и ударные задачи.

В марте прошлого года турецкая компания Unirobotics успешно интегрировала на катер Salvo дистанционно управляемую систему вооружения UKSS TRAKON LITE. Эта система обеспечивает точный огонь по целям на дистанции до 1 километра.

Вооружение военно-морских сил Азербайджана беспилотными боевыми катерами турецкого производства значительно повышает их боеспособность. Известно, что впервые подобные катера в реальных боевых условиях были применены вооруженными силами Украины в Черном море. Оснащенные взрывчаткой беспилотные суда с 2023 года наносили удары по крупным кораблям российского Черноморского флота, потопив несколько из них. В результате российскому флоту не удалось блокировать экспортные маршруты из портов Одессы и Николаева, что вынудило его отойти к Новороссийску и частично к абхазскому побережью.

В дальнейшем украинские оборонные предприятия усовершенствовали беспилотные катера, оснастив их зенитными ракетами, крупнокалиберными пулеметами и другим вооружением. Украинский беспилотный катер впервые в мире смог уничтожить над Черным морем российские боевые самолеты и вертолеты. Таким образом, дроны стоимостью всего в несколько сотен тысяч долларов сумели существенно ограничить возможности российского флота на черноморском театре военных действий.

Очевидно, что военно-морские силы Азербайджана оценивают потенциал морских дронов против крупных боевых кораблей возможных соперников в Каспии и, учитывая опыт Украины, без промедления приобрели эти новые системы вооружений.

