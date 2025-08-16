Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги

Сотни жителей сирийской провинции Эс-Сувейда вышли на площадь Аль-Карама с лозунгами в поддержку независимости и создания автономного управления, свободного от влияния переходного правительства в Дамаске.

Некоторые протестующие подняли друзские флаги или израильские флаги, в то время как другие выразили осуждение за поднятие израильских флагов во время демонстрации.

Протестующие также призвали международное сообщество, включая Израиль, поддержать их требования.

В южносирийской провинции Эс-Сувейда с 13 по 21 июля 2025 года прошли ожесточенные столкновения между коалицией бедуинских арабов и племенных формирований с одной стороны и вооруженными друзскими группами с другой. По данным ООН, из-за конфликта свои дома покинули не менее 87 000 человек.