Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги

Сотни жителей сирийской провинции Эс-Сувейда вышли на площадь Аль-Карама с лозунгами в поддержку независимости и создания автономного управления, свободного от влияния переходного правительства в Дамаске.

Некоторые протестующие подняли друзские флаги или израильские флаги, в то время как другие выразили осуждение за поднятие израильских флагов во время демонстрации.

Протестующие также призвали международное сообщество, включая Израиль, поддержать их требования.

В южносирийской провинции Эс-Сувейда с 13 по 21 июля 2025 года прошли ожесточенные столкновения между коалицией бедуинских арабов и племенных формирований с одной стороны и вооруженными друзскими группами с другой. По данным ООН, из-за конфликта свои дома покинули не менее 87 000 человек.

Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
