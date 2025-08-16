USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании

22:41

Анкоридж (Аляска). Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта в Анкоридже

Белград (Сербия). Сторонники президента Сербии Александра Вучича бросают файеры в протестующих возле офиса Сербской прогрессивной партии

Нью-Йорк (США). Полиция задерживает протестующих против убийства журналистов в секторе Газа израильскими военными

Гравлин (Франция). Мигранты плывут на плоту в Великобританию

Оимбра (Испания). Лесные пожары, вызванные аномальной жарой, уничтожили тысячи гектаров земли и вынудили тысячи людей покинуть свои дома

Монтебелло (США). Иммиграционные агенты задержали нелегальных мигрантов

Облака над рекой Янцзы в Китае

Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
22:57
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
22:41
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
20:41
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
22:31
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
14:10
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
22:33
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
21:31
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
20:22
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
19:27
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается
15:46
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
10:27

