Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании

Анкоридж (Аляска). Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта в Анкоридже
Белград (Сербия). Сторонники президента Сербии Александра Вучича бросают файеры в протестующих возле офиса Сербской прогрессивной партии
Нью-Йорк (США). Полиция задерживает протестующих против убийства журналистов в секторе Газа израильскими военными
Гравлин (Франция). Мигранты плывут на плоту в Великобританию
Оимбра (Испания). Лесные пожары, вызванные аномальной жарой, уничтожили тысячи гектаров земли и вынудили тысячи людей покинуть свои дома
Монтебелло (США). Иммиграционные агенты задержали нелегальных мигрантов
Облака над рекой Янцзы в Китае