Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

На Аляске обнаружены документы о подготовке саммита Трампа и Путина

16 августа 2025, 23:27 943

В одном из отелей Анкориджа были обнаружены документы с грифами Госдепартамента США, касающиеся подготовки саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает радио NPR.

Папка объемом 8 страниц, предположительно оставленная сотрудниками американской делегации, содержала подробности о месте и времени встреч лидеров, а также контактные данные участников переговоров. Среди материалов фиксировались последовательность переговоров, схемы рассадки, меню рабочего обеда и даже фонетическая транскрипция фамилии российского президента (Mr. President POO-tihn).

Отмечалось, что Трамп планировал подарить Путину символический подарок — статуэтку белоголового орлана. На обеде президенты должны были сидеть напротив друг друга, а рядом с ними — высокопоставленные представители США и России. Сам обед в итоге не состоялся, однако документы подтверждают, что он изначально планировался.

Белый дом отверг обвинения Национального общественного радио США (NPR) в нарушении норм безопасности после обнаружения в гостинице Анкориджа (штат Аляска) документов, предположительно, Госдепартамента, посвященных встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это "нарушением норм безопасности". Именно из-за таких самопровозглашенных "журналистских расследований" их никто не воспринимает всерьез, и они, благодаря президенту Трампу, больше не получают финансирование из средств налогоплательщиков", - приводит телекомпания ABC заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

