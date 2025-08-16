USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Лавров и Фидан поговорили по телефону

16 августа 2025, 23:48 328

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявили в турецком МИД.

Согласно информации, стороны обсудили работу, проводимую для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, а также результаты встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшейся на Аляске.

Х.Фидан выразил надежду, что присоединение Украины к процессу, начавшемуся на Аляске, будет способствовать установлению прочного мира, и заявил, что Турция также готова внести свой вклад в этот процесс.

Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
00:20 274
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
00:08 501
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
16 августа 2025, 22:57 2048
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании объектив haqqin.az
16 августа 2025, 22:41 865
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс» ОБНОВЛЕНО 20:41
16 августа 2025, 20:41 20148
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги видео
16 августа 2025, 22:31 1097
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
16 августа 2025, 14:10 9009
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть 1-й тур Премьер-лиги; видео
16 августа 2025, 22:33 1415
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
16 августа 2025, 21:31 2684
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом новость дополнена
16 августа 2025, 20:22 4147
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
16 августа 2025, 19:27 2165

