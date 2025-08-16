Лавров и Фидан поговорили по телефону

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявили в турецком МИД.

Согласно информации, стороны обсудили работу, проводимую для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, а также результаты встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшейся на Аляске.

Х.Фидан выразил надежду, что присоединение Украины к процессу, начавшемуся на Аляске, будет способствовать установлению прочного мира, и заявил, что Турция также готова внести свой вклад в этот процесс.