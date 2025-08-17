Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность обсуждать предоставление Украине международных гарантий безопасности и предложил рассматривать в этой роли Китай, сообщает Axios.

По оценке источников, такой подход может указывать на нежелание Москвы видеть силы НАТО среди возможных миротворцев.

В Киеве, в свою очередь, положительно восприняли сам факт того, что президент США Дональд Трамп поддержал идею международных гарантий безопасности для Украины.