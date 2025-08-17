USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность обсуждать предоставление Украине международных гарантий безопасности и предложил рассматривать в этой роли Китай, сообщает Axios.

По оценке источников, такой подход может указывать на нежелание Москвы видеть силы НАТО среди возможных миротворцев.

В Киеве, в свою очередь, положительно восприняли сам факт того, что президент США Дональд Трамп поддержал идею международных гарантий безопасности для Украины.

Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании объектив haqqin.az
Зеленский отказался «сдать Донбасс»
Зеленский отказался «сдать Донбасс» ОБНОВЛЕНО 20:41
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги
Протесты в Эс-Сувейде: жители подняли друзские флаги видео
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть
«Нефтчи» потратил много денег, создал новую команду, но все равно не смог выиграть 1-й тур Премьер-лиги; видео
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
«Удар в спину»: в Киеве обвинили Трампа в поддержке условий Путина
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом новость дополнена
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil может вернуться в проект «Сахалин-1»
