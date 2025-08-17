USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе

Израиль готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения ХАМАС. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По словам израильской стороны, принципы завершения войны включают демилитаризацию сектора Газа, установление контроля Израиля над безопасностью, а также создание альтернативного гражданского управления — не ХАМАС и не Палестинской национальной администрации, но структуры, готовой жить в мире с Израилем.

На этом фоне ХАМАС фактически отозвал свои требования по отводу израильских войск и освобождению боевиков «Нухбы». Как пишет лондонская панарабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», делегация движения на прошлой неделе в Каире заявила египетским и катарским посредникам о готовности вернуться к плану частичной сделки.

Речь идет о предложении спецпосланника США Стивена Уиткоффа, предусматривающем освобождение десяти живых заложников, частичный вывод израильских войск из отдельных районов Газы и начало переговоров о финальном этапе соглашения.

По данным источников, изменение позиции ХАМАС связано с опасениями, что Израиль намерен полностью установить контроль над городом Газа и севером сектора. Турция, Катар и Египет уже проинформировали США о новых условиях движения.

Таким образом, дальнейшая перспектива переговоров зависит от ответа Израиля, который, как подчеркнули в канцелярии Нетаньяху, отвергает частичное соглашение и настаивает только на освобождении всех заложников одновременно в рамках собственных условий завершения войны.

