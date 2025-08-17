Торговые переговоры США и Индии сорвались из-за спора о пошлинах

Запланированный визит американской торговой делегации в Индию (25–29 августа) отменен на фоне обострившегося конфликта по вопросам тарифов и доступа к индийским рынкам. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Переговоры должны были стать шестым раундом обсуждений по двустороннему торговому соглашению, особенно важному в свете заявлений президента США Трампа о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары. Эти меры стали ответом на продолжающийся импорт Индией российской нефти.

США настаивают на расширении доступа к индийским аграрным и молочным рынкам, но Нью-Дели отказывается, ссылаясь на защиту фермеров и культурные нормы. Премьер Моди заявил, что Индия не допустит компромиссов в ущерб фермерам. Надежды на смягчение тарифной политики связывают со встречей Трампа и Путина, после которой президент США заявил о возможном отказе от новых пошлин на фоне обсуждения импорта российской нефти.