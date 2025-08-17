Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды

Встреча в Анкаре главы МИД Сирии Асада Шейбани с его турецким коллегой Хаканом Фиданом, подписание оборонного соглашения между двумя странами и публикации в турецких СМИ о возможной военной операции на севере против Отрядов народной самообороны и Сирийских демократических сил (СДС) предшествовали весьма неожиданному шагу со стороны самих СДС. Делегация во главе с Ильхам Ахмед, одной из наиболее заметных фигур в руководстве СДС, прибыла в Дамаск для переговоров с сирийскими властями. Данный визит особенно примечателен тем, что ранее Ахмед открыто выступала против меморандума, заключенного 10 марта между лидером СДС Мазлумом Абди и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Теперь же ее участие в переговорах аналитики расценивают как сигнал о возможной коррекции курса и смягчении требований СДС по вопросу «самоуправления» курдских регионов.

В состав делегации входил также лидер политического крыла СДС Абдульвахаб Халил, заявивший журналистам, что его движение признает территориальную целостность Сирии и не требует федерализации или раздела страны. По словам Халила, курды ограничиваются требованием культурных прав, а цель визита в Дамаск заключается в подтверждении готовности аш-Шараа выполнять мартовское соглашение. При этом Халил предпочел не комментировать содержание конгресса в Хасеке, состоявшегося 8 августа при участии представителей СДС, а также алавитских и друзских организаций. Напомним, что в итоговой декларации форума содержалось требование федерализации Сирии, что вызвало крайне негативную реакцию как в Дамаске, так и в Анкаре. Глава МИД Турции тогда публично предупредил СДС о последствиях, заявив, что терпение Анкары иссякает. На фоне переговоров, проходивших в здании МИД Сирии, Министерство обороны этой страны выступило с заявлением, обвинив два связанных с СДС формирования в нападениях на позиции сирийской армии в районе Тель-Мааз на востоке Алеппо. В результате атаки погиб один солдат, а также имели место вооруженные столкновения в районах Манбиджа, Дейр-Хафара и Алеппо.

В заявлении сирийского военного ведомства утверждалось, что действия СДС нарушают достигнутые ранее договоренности и что в случае продолжения провокаций «последствия будут тяжелыми». За несколько дней до этого вооруженные столкновения уже произошли в селе аль-Кайария под Манбиджем. Курдская сторона обвинила сирийскую армию в нападениях на Дейр-эз-Зор, Тель-Тамер и плотину Тишрин, а также в попытках форсировать Евфрат. Эти инциденты стали иллюстрацией того, насколько низок уровень доверия между сторонами. Тем временем внутриполитическая ситуация в Сирии стремительно обостряется. Переброска 60-й и 76-й дивизий армии Сирии к стратегическим объектам, включая плотину Тишрин и восточные районы Алеппо, свидетельствует о серьезной подготовке к возможным боевым действиям. Усиление военной группировки на юге Ракки лишь подтверждает ожидания новых столкновений. На фоне этих событий арабские племена, проживающие в зонах контроля СДС, начали мобилизацию. Племя аль-Бу Шабан, возглавляемое шейхом Фареджем аль-Хамуд аль-Селаме, объявило о вооруженной поддержке сирийской армии в противостоянии с курдами.