Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится в понедельник.

«Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны для достижения действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию», — заявил президент.

Он подчеркнул, что отсутствие у России воли даже к выполнению простого приказа о прекращении ударов может потребовать значительных усилий, чтобы заставить ее к большему — мирному сосуществованию с соседями на протяжении десятилетий.

«Но все вместе работаем ради мира и безопасности», — добавил Зеленский.

Президент также сообщил, что в течение дня проходила координация с международными партнерами. По его словам, уже запланированы новые разговоры, а в понедельник должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский планирует обсудить все детали, касающиеся завершения войны.

«Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются: нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают», — подчеркнул он.

По информации CNN, Трамп сообщил европейским лидерам, что приступит к организации саммита США, Украины и России, если переговоры с Зеленским в Белом доме в понедельник пройдут успешно.