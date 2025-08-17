USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом

01:02 804

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится в понедельник.

Об этом сообщает Telegram-канал Зеленского.

«Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны для достижения действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию», — заявил президент.

Он подчеркнул, что отсутствие у России воли даже к выполнению простого приказа о прекращении ударов может потребовать значительных усилий, чтобы заставить ее к большему — мирному сосуществованию с соседями на протяжении десятилетий.

«Но все вместе работаем ради мира и безопасности», — добавил Зеленский.

Президент также сообщил, что в течение дня проходила координация с международными партнерами. По его словам, уже запланированы новые разговоры, а в понедельник должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский планирует обсудить все детали, касающиеся завершения войны.

«Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются: нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают», — подчеркнул он.

По информации CNN, Трамп сообщил европейским лидерам, что приступит к организации саммита США, Украины и России, если переговоры с Зеленским в Белом доме в понедельник пройдут успешно.

Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 396
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов главная тема
16 августа 2025, 18:40 5362
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды о развитии ситуации
00:49 970
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
16 августа 2025, 15:46 5184
Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом
Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом
01:02 805
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины наши подробности
16 августа 2025, 22:34 2878
О чем говорит диверсия России на Каспии?
О чем говорит диверсия России на Каспии? все еще актуально
16 августа 2025, 15:30 8039
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
00:20 656
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
00:08 1016
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
16 августа 2025, 22:57 2659
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании объектив haqqin.az
16 августа 2025, 22:41 1101

ЭТО ВАЖНО

Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 396
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов главная тема
16 августа 2025, 18:40 5362
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды о развитии ситуации
00:49 970
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
16 августа 2025, 15:46 5184
Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом
Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом
01:02 805
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины наши подробности
16 августа 2025, 22:34 2878
О чем говорит диверсия России на Каспии?
О чем говорит диверсия России на Каспии? все еще актуально
16 августа 2025, 15:30 8039
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
00:20 656
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
00:08 1016
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского
16 августа 2025, 22:57 2659
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании
Столкновения в Белграде, аресты в Нью-Йорке, пожары в Испании объектив haqqin.az
16 августа 2025, 22:41 1101
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться