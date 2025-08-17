«Час настал»: опубликовано письмо Мелании Трамп Путину

Первая леди США Мелания Трамп направила письмо президенту России Владимиру Путину, текст которого обнародовал телеканал Fox News.
«Уважаемый президент Путин!
Каждому ребенку, независимо от того, родился ли он в сельской местности какой-либо страны или в центре большого города, присущи одинаковые мечты — о любви, возможностях и безопасности.
Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы несем ответственность за будущее наших детей. Мы должны стремиться к созданию мира, в котором будет место достоинству и защите для всех.
Идея проста: каждое новое поколение начинает жизнь с невинности, которая выше географии, правительства и идеологии. Но в современном мире многие дети лишены этой чистоты и радости. Господин Путин, вы можете вернуть им их смех.
Защищая невинность детей, вы послужите не только России, но и всему человечеству. Час настал», — говорится в письме.