«Час настал»: опубликовано письмо Мелании Трамп Путину

«Уважаемый президент Путин!

Каждому ребенку, независимо от того, родился ли он в сельской местности какой-либо страны или в центре большого города, присущи одинаковые мечты — о любви, возможностях и безопасности.

Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы несем ответственность за будущее наших детей. Мы должны стремиться к созданию мира, в котором будет место достоинству и защите для всех.

Идея проста: каждое новое поколение начинает жизнь с невинности, которая выше географии, правительства и идеологии. Но в современном мире многие дети лишены этой чистоты и радости. Господин Путин, вы можете вернуть им их смех.

Защищая невинность детей, вы послужите не только России, но и всему человечеству. Час настал», — говорится в письме.