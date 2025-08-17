USD 1.7000
«Час настал»: опубликовано письмо Мелании Трамп Путину

01:13 905

Первая леди США Мелания Трамп направила письмо президенту России Владимиру Путину, текст которого обнародовал телеканал Fox News.

«Уважаемый президент Путин!

Каждому ребенку, независимо от того, родился ли он в сельской местности какой-либо страны или в центре большого города, присущи одинаковые мечты — о любви, возможностях и безопасности.

Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы несем ответственность за будущее наших детей. Мы должны стремиться к созданию мира, в котором будет место достоинству и защите для всех.

Идея проста: каждое новое поколение начинает жизнь с невинности, которая выше географии, правительства и идеологии. Но в современном мире многие дети лишены этой чистоты и радости. Господин Путин, вы можете вернуть им их смех.

Защищая невинность детей, вы послужите не только России, но и всему человечеству. Час настал», — говорится в письме.

