Протесты в Сербии

В Сербии протесты переросли в столкновения протестующих и полиции. Задержаны 38 человек, шесть полицейских пострадали в результате нападения на них в центре Белграда, сообщает МВД страны.

Демонстрации продолжаются в Сербии с прошлого года — с тех пор, как обрушился бетонный козырек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибли 16 человек. Протестующие считают причиной трагедии коррупцию.

В конце июня протесты усилились после того, как истек срок ультиматума, который активисты выдвинули Вучичу. Они требовали назначения даты досрочных парламентских выборов.

Глава МВД республики сообщил сегодня, что полиция уже установила порядок в Белграде, разогнав демонстрантов. Однако протесты продолжаются как минимум в трех города.