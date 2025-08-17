Бывший египетский военный пилот ВВС, принявший участие в популярном в Египте подкасте Electric, пролил свет на тему, о которой на Ближнем Востоке говорят крайне редко и почти никогда не подтверждают официальные лица. Приглашенный в студию пилот ВВС фактически озвучил альтернативное понимание мира с Израилем, сохраняющееся в стратегическом мышлении Египта. Его слова прозвучали откровенно: Газа, по мнению Каира, — это не проблема для решения, а инструмент для истощения Государства Израиль.

Пилот подчеркнул: географическое положение еврейского государства лишает его стратегической глубины, и именно эта уязвимость должна активно и перманентно поддерживаться. «Израиль может сражаться до последнего жителя Газы, пока остается возможность палестинского сопротивления», - сказал он, объясняя, что для Египта сохранение постоянного давления на соседа является выгодной стратегией. В данном случае подкаст Electric стал не просто медиаисточником, а трибуной, с которой прозвучала интерпретация политики, выходящей далеко за рамки официального нарратива. Напомним, что после мирного договора 1979 года военное присутствие Египта на Синайском полуострове было жестко ограничено международными соглашениями. Однако за последнее десятилетие, особенно на фоне активности в этой зоне «Исламского государства», Египет ввел на Синай танки, артиллерию и системы ПВО в объемах, значительно превышающих разрешенные. Официальное объяснение — для борьбы с терроризмом. Израиль в ряде случаев закрывал на это глаза, поскольку операции Египта координировались с его разведкой. Но если следовать логике, озвученной в подкасте Electric, усиление военной инфраструктуры на Синае имеет двойное назначение: безусловно, сдерживать угрозы религиозных радикалов, но и одновременно создавать стратегический противовес Израилю.

И здесь реальное положение дел создает очевидный парадокс: на бумаге — мир и союзничество, на деле — создание условий для возможного будущего столкновения между Египтом и Израилем. Не менее важным является энергетический фактор. Египет переживает тяжелый экономический кризис и стал зависим от импорта израильского газа. Подписанные контракты на десятки миллиардов долларов обеспечивают экспорт сжиженного газа в Европу и снабжение внутреннего рынка. Для Израиля это стратегическое партнерство, укрепляющее его экономическое влияние, для Египта же — не только гарантия стабильности, но и одновременно рычаг давления, возможность в будущем использовать энергетику как инструмент политического маневра. Таким образом, Каир одновременно и зависит от Израиля, и стремится его ослабить. Эта двойственность вовсе не ошибка в стратегическом планировании, а продуманная линия: выгоды от сотрудничества в экономике и разведке сочетаются с сохранением «холодного мира» в политике и военной сфере. Режим президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси балансирует между внешнеполитическими обязательствами и внутренними вызовами. В египетском обществе любое сотрудничество с Израилем воспринимают крайне болезненно. Исламистская оппозиция и пропалестинские движения обвиняют власть в предательстве, а влияние «Палестинского исламского джихада», который активно поддерживается Ираном, создает дополнительное напряжение.