Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о фактическом введении оружейного эмбарго против Израиля стало громким политическим и экономическим ударом, последствия которого начали проявляться уже через считаные дни. Одним из первых и наиболее наглядных примеров стала реакция немецкой компании Rank, производителя коробок передач для танков, а также ключевых компонентов для израильской бронетехники. Не дожидаясь политической оттепели и не питая иллюзий относительно предстоящих месяцев, руководство компании объявило о переносе своего производства в США, чтобы обойти запрет и сохранить сотрудничество с израильским ВПК.

Примечательно, что об этом решении руководство Rank сообщило всего спустя несколько часов после заявления о рекордных объемах заказов, что подчеркивает — речь идет не об экономическом вынужденном маневре, а о стратегической перестройке бизнес-модели в условиях политической турбулентности. Генеральный директор Алекс Сигал в комментарии для лондонской Financial Times дал понять, что для Rank вопрос поставок в Израиль — это не просто контракт, а принципиальная позиция: сохранение сдерживающей мощи и военного превосходства Израиля, в том числе, за пределами сектора Газа, является частью корпоративной миссии. По словам Сигала, реализация экспортных обязательств в США может занять 8–10 месяцев, однако сделки уже зафиксированы и будут исполнены. Контрактная доля Израиля в портфеле компании оценивается в 2–3 процента, что с коммерческой точки зрения может показаться несущественным. Однако в оборонном секторе этот показатель имеет особое значение, поскольку отражает наличие технологически критичных, а значит, стратегических поставок. В случае с Rank это означает, что Израиль получает доступ к ключевым элементам бронетанковой техники, которые очень сложно и дорого воспроизводить в иных производственных цепочках.

Ситуация приобретает еще более острый характер, если учесть, что решение канцлера Мерца было принято единолично, без консультаций с кабинетом министров и Советом национальной безопасности Германии. В качестве официального обоснования он привел опасения по поводу того, что война в Газе провоцирует внутреннюю нестабильность в Германии и странах Европейского союза – аргумент, который в контексте исторической ответственности Германии перед Израилем и обязательств, многократно подтвержденных на международных площадках, выглядит крайне спорно. Неудивительно, что реакция внутри правящего лагеря была бурной. В рядах ХДС и ХСС раздались жесткие голоса критики, обвиняющие канцлера в нарушении стратегических обязательств Германии, в фактическом поощрении террористических структур и в недальновидности, которая может дорого обойтись самой ФРГ. Внутрипартийные оппоненты прямо заявили, что Германия в сфере безопасности и разведки куда больше зависит от Израиля, нежели Израиль от Германии.