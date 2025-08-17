Шанс обрушить российскую экономику

В руках Европы находится инструмент, способный обрушить экономику России. Речь идёт о более чем 260 миллиардах евро суверенных активов Российской Федерации, замороженных в банках и финансовых институтах, находящихся под юрисдикцией стран Европейского союза. Эта сумма является частью общей массы зарубежных резервов, накопленных Центральным банком России для поддержки курса рубля и обеспечения финансовой устойчивости государства. В основном это евро, но также фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены и доллары США, Канады и Австралии, доступ к которым был заблокирован вскоре после вторжения России в Украину. Несмотря на то, что ЕС уже начал осторожно извлекать часть процентов по этим активам, направляя их на помощь Киеву, президент Украины Владимир Зеленский и его наиболее преданные западные союзники настаивают на полной конфискации замороженных средств. По данным The Times, основная часть этих денег — около 190 миллиардов евро — находится в Бельгии, а ещё до 20 миллиардов евро - во Франции. Для сравнения: частные активы примерно двух тысяч россиян, замороженные в ЕС, составляют лишь около 70 миллиардов евро. Теоретически любая страна, на территории которой находятся эти государственные резервы, может принять решение об их передаче Украине.

Однако этот вопрос разделил позиции европейских столиц. Противники конфискации утверждают, что такой шаг создаст опасный прецедент. Европейский Центробанк и ряд правительств Старого Света предупреждают: арест активов государства-члена G20 нанесёт ущерб репутации Европы как надёжного и безопасного финансового центра, способного привлекать международные капиталы. Более того, подобная мера может спровоцировать ответные действия со стороны авторитарных режимов, в частности, Китая, которые в будущем могут отказаться хранить свои резервы на Западе, опасаясь повторения ситуации. Есть и политическая составляющая этой проблемы. Некоторые лидеры считают, что лучше сохранить эти активы, как инструмент давления на будущих переговорах о прекращении войны или как гарантию финансирования процесса послевоенного восстановления Украины. Бельгия, где сосредоточена большая часть этих средств, опасается, что без коллективной поддержки союзников может оказаться уязвимой для экономического и политического ответа Москвы. При этом сторонники конфискации, включая ряд восточноевропейских стран, считают данные опасения преувеличенными и указывают на уникальную возможность использовать деньги российского агрессора для компенсации им же нанесённого ущерба.