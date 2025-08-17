USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Шанс обрушить российскую экономику

наш комментарий
Аскер Манафов, собкор
02:56 757

В руках Европы находится инструмент, способный обрушить экономику России. Речь идёт о более чем 260 миллиардах евро суверенных активов Российской Федерации, замороженных в банках и финансовых институтах, находящихся под юрисдикцией стран Европейского союза. Эта сумма является частью общей массы зарубежных резервов, накопленных Центральным банком России для поддержки курса рубля и обеспечения финансовой устойчивости государства. В основном это евро, но также фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены и доллары США, Канады и Австралии, доступ к которым был заблокирован вскоре после вторжения России в Украину.

Несмотря на то, что ЕС уже начал осторожно извлекать часть процентов по этим активам, направляя их на помощь Киеву, президент Украины Владимир Зеленский и его наиболее преданные западные союзники настаивают на полной конфискации замороженных средств.

По данным The Times, основная часть этих денег — около 190 миллиардов евро — находится в Бельгии, а ещё до 20 миллиардов евро - во Франции. Для сравнения: частные активы примерно двух тысяч россиян, замороженные в ЕС, составляют лишь около 70 миллиардов евро. Теоретически любая страна, на территории которой находятся эти государственные резервы, может принять решение об их передаче Украине.

ЕС уже начал осторожно извлекать часть процентов по суверенным активам России, направляя их на помощь Киеву. А Зеленский и его наиболее преданные западные союзники настаивают на полной конфискации замороженных средств

Однако этот вопрос разделил позиции европейских столиц. Противники конфискации утверждают, что такой шаг создаст опасный прецедент. Европейский Центробанк и ряд правительств Старого Света предупреждают: арест активов государства-члена G20 нанесёт ущерб репутации Европы как надёжного и безопасного финансового центра, способного привлекать международные капиталы. Более того, подобная мера может спровоцировать ответные действия со стороны авторитарных режимов, в частности, Китая, которые в будущем могут отказаться хранить свои резервы на Западе, опасаясь повторения ситуации.

Есть и политическая составляющая этой проблемы. Некоторые лидеры считают, что лучше сохранить эти активы, как инструмент давления на будущих переговорах о прекращении войны или как гарантию финансирования процесса послевоенного восстановления Украины. Бельгия, где сосредоточена большая часть этих средств, опасается, что без коллективной поддержки союзников может оказаться уязвимой для экономического и политического ответа Москвы.

При этом сторонники конфискации, включая ряд восточноевропейских стран, считают данные опасения преувеличенными и указывают на уникальную возможность использовать деньги российского агрессора для компенсации им же нанесённого ущерба.

Чего опасается Европа?!

Юридическая проблема заключается в том, что международное право допускает подобные меры, в основном, для государств, непосредственно пострадавших от агрессии. Но в данном случае речь идёт о странах, формально не являющихся жертвами нападения. В США ещё в апреле прошлого года был принят закон, позволяющий президенту конфисковывать при определённых условиях российские активы, но пока таких шагов администрация Трампа не предприняла. И судя по последним заявлениям и глубокой привязанности американского президента «русскому миру» вряд ли предпримет.

Москва, со своей стороны, назвала планы конфискации ее активов «экономическим грабежом», приняла закон, разрешающий изымать западные активы на своей территории, и пригрозила длительными судебными разбирательствами.

Таким образом, Европа оказалась перед дилеммой: либо воспользоваться уникальным шансом ударить по российской экономике, либо сохранить эти средства, как стратегический инструмент и символ того, что её финансовая система по-прежнему основана на стабильности, правовых гарантиях и предсказуемости.

Решение в любом случае станет поворотным не только для украинской войны, но и для будущей архитектуры мировой финансовой безопасности.

Читайте по теме

Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6913
Головокружение от успехов. К вопросам нефтяного движения наша аналитика, все еще актуально
28 июля 2025, 21:00 9135
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится» все еще актуально
28 июня 2025, 11:50 3855
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 440
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины наши подробности
16 августа 2025, 22:34 3150
Смертельная схватка в тонущем Иране
Смертельная схватка в тонущем Иране наша аналитика
01:48 1223
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 770
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов главная тема
16 августа 2025, 18:40 5678
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды о развитии ситуации
00:49 1359
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
16 августа 2025, 15:46 5271
Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом
Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом
01:02 1130
О чем говорит диверсия России на Каспии?
О чем говорит диверсия России на Каспии? все еще актуально
16 августа 2025, 15:30 8274
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
00:20 785
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
00:08 1175

ЭТО ВАЖНО

Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 440
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины наши подробности
16 августа 2025, 22:34 3150
Смертельная схватка в тонущем Иране
Смертельная схватка в тонущем Иране наша аналитика
01:48 1223
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 770
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов главная тема
16 августа 2025, 18:40 5678
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды о развитии ситуации
00:49 1359
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
16 августа 2025, 15:46 5271
Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом
Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом
01:02 1130
О чем говорит диверсия России на Каспии?
О чем говорит диверсия России на Каспии? все еще актуально
16 августа 2025, 15:30 8274
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
Нетаньяху назвал условия Израиля для сделки по Газе
00:20 785
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
Путин назвал Китай среди гарантов безопасности для Украины
00:08 1175
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться