Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу?

Правительства канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 17 августа решат, поедут ли они в США на встречу президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
Как уточняет газета, они договорились скоординировать свои действия и совместно решить, поедут ли в США, и кто именно туда отправится. Однако, по данным издания, для этого требуется официальное приглашение от Вашингтона.
Отмечается, что глава Белого дома предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, но официального приглашения нет, поэтому европейские лидеры намерены избежать чисто демонстративной встречи.
*** 09:24
Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал ABC News.
Ранее представитель Белого дома заявил, что переговоры состоятся в понедельник днем в Вашингтоне.
Встреча пройдет всего через два дня после переговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.
Украинский лидер подтвердил подготовку к переговорам. «Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все согласны: разговор на уровне лидеров необходим, чтобы прояснить детали и определить шаги, которые действительно будут работать», — отметил Зеленский.
*** 08:56
Президент Финляндии Александр Стубб может присоединиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом, которые намечены на 18 августа. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, в Европе опасаются, что визит Зеленского в Вашингтон не будет столь теплым, как прием российского лидера Владимира Путина на Аляске.
«Рассматриваются планы направить вместе с Зеленским в американскую столицу по меньшей мере одного из его наиболее близких собеседников — президента Финляндии Александра Стубба. Идея в том, чтобы Стубб помог избежать возможных разногласий между Трампом и Зеленским и убедил американского лидера учесть роль Европы в дальнейших переговорах», — пишет Politico.
Ранее Трамп заявил, что в случае успешных переговоров с Зеленским в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с Путиным. По информации портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехсторонний саммит США, России и Украины на высшем уровне 22 августа.