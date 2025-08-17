USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу?

обновлено 11:14
11:14 2011

Правительства канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 17 августа решат, поедут ли они в США на встречу президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Как уточняет газета, они договорились скоординировать свои действия и совместно решить, поедут ли в США, и кто именно туда отправится. Однако, по данным издания, для этого требуется официальное приглашение от Вашингтона.

Отмечается, что глава Белого дома предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, но официального приглашения нет, поэтому европейские лидеры намерены избежать чисто демонстративной встречи.

*** 09:24

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал ABC News.

Ранее представитель Белого дома заявил, что переговоры состоятся в понедельник днем в Вашингтоне.

Встреча пройдет всего через два дня после переговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Украинский лидер подтвердил подготовку к переговорам. «Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все согласны: разговор на уровне лидеров необходим, чтобы прояснить детали и определить шаги, которые действительно будут работать», — отметил Зеленский.

*** 08:56

Президент Финляндии Александр Стубб может присоединиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом, которые намечены на 18 августа. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в Европе опасаются, что визит Зеленского в Вашингтон не будет столь теплым, как прием российского лидера Владимира Путина на Аляске.

«Рассматриваются планы направить вместе с Зеленским в американскую столицу по меньшей мере одного из его наиболее близких собеседников — президента Финляндии Александра Стубба. Идея в том, чтобы Стубб помог избежать возможных разногласий между Трампом и Зеленским и убедил американского лидера учесть роль Европы в дальнейших переговорах», — пишет Politico.

Ранее Трамп заявил, что в случае успешных переговоров с Зеленским в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с Путиным. По информации портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехсторонний саммит США, России и Украины на высшем уровне 22 августа.

Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 1027
Протесты по всему Израилю
Протесты по всему Израилю видео
10:37 726
Тяжелые бои за Доброполье
Тяжелые бои за Доброполье
10:19 1162
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 2332
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий
02:56 7381
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды о развитии ситуации
00:49 4116
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 11:14
11:14 2012
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3073
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины наши подробности
16 августа 2025, 22:34 5004
Смертельная схватка в тонущем Иране
Смертельная схватка в тонущем Иране наша аналитика
01:48 6003
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 2866

ЭТО ВАЖНО

Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 1027
Протесты по всему Израилю
Протесты по всему Израилю видео
10:37 726
Тяжелые бои за Доброполье
Тяжелые бои за Доброполье
10:19 1162
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 2332
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий
02:56 7381
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды о развитии ситуации
00:49 4116
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 11:14
11:14 2012
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3073
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины наши подробности
16 августа 2025, 22:34 5004
Смертельная схватка в тонущем Иране
Смертельная схватка в тонущем Иране наша аналитика
01:48 6003
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 2866
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться