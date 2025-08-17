USD 1.7000
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов

Почему Трамп проиграл Путину

невидимая сторона вопроса
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
09:01

1300+ уволенных в Госдепе. Десятки вакансий по России и Украине. Посольство в Москве – без посла. Штат Совета национальной безопасности – прорежен, как осенний лес. Накануне критической встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп, по сути, демонтировал американскую машину экспертизы по России.

Хельсинки, 2018 год. Советник Трампа по России Фиона Хилл в отчаянии: президент на глазах у всего мира верит Путину больше, чем собственной разведке. Она думает о том, чтобы симулировать припадок – лишь бы остановить этот дипломатический провал. Семь лет спустя история повторилась в ледяных водах Аляски, но теперь рядом с Трампом не было даже Хилл. Его администрация методично вычистила десятки специалистов по России.

Рядом с президентом не оказалось никого, кто мог бы подсказать ему, когда Кремль поведет свою «игру»? Вчерашний девелопер Стив Уиткофф, все «дипломатические таланты» которого сводятся лишь к тому, что он имеет доступ к первому телу Америки? Марко Рубио, «министр всего», занимающий сразу четыре очень важных должности, обогнав в этом даже легендарного Генри Киссинджера?

Чистка специалистов по России при Трампе — это ведь не просто увольнения, и уж тем более не очищение экспертной среды. Это триумф нео-кремленологии: возврат к опасной иллюзии, что Кремль можно понять через «химию» лидеров, вера в некие «тайные знаки»

Или козырная ставка Трампа вновь сделана на «химию» с Владимиром Владимировичем? Так успел мир понаблюдать ту «химию», не впечатлило совершенно, даже средневековые алхимики в мантиях и колпаках, искавшие «философский камень», убедительнее были.

Критики Трампа скажут: да, старая школа «россиеведения» (Russian Studies), сменившая в 1991 году традиционную «советологию», была далека от идеала. О ней язвили: «Советолог — это человек, который не знает русского языка (то есть совершенно не владеет культурным кодом страны, которую изучает Д.Р.), но получает миллионы, чтобы объяснять, что происходит в России». Много ляпов выдавала армия этих «специалистов» - но ведь были среди них и настоящие звезды, вроде Эммануэля Тодда или историка Мартина Малиа, не говоря уже о тех, кто работал на разведку.

Именно их аналитическому гению, индивидуальному или коллективному – сейчас уже достоверно не узнать - удалось сформировать новую агрессивную доктрину «сдерживания на грани войны» в период президентского срока Рейгана и, вкупе с событиями в долине Бекаа, подорвать уверенность советского руководства в собственных возможностях ведения вооруженного противостояния. Именно благодаря им была выработана стратегия противодействия советскому вторжению в Афганистан, сыгравшая в разложении СССР роль, которую никто поначалу в Вашингтоне и не предполагал.

Как же Трампу не хватало Фионы Хилл?!

Однако «звездное поколение» ушло, и американская аналитика по России столкнулась с новыми вызовами. После 1991 года поле экспертизы в значительной степени оказалось фрагментированным. Значительную роль в нем стали играть выходцы из бывшего СССР. К сожалению, зачастую грантовая система и запросы политиков поощряли не глубину анализа, а подтверждение удобных нарративов и групповую солидарность. Возникали замкнутые круги, где «забронзовевшие» авторитеты и их окружение отсекали неудобные мнения, а критика подменялась травлей. По роду деятельности мне довелось перелопатить горы аналитики – от блестящих, достойных перечитывания трудов, до откровенно конъюнктурных поделок, которые и воспринимать серьезно было невозможно.

Главная же проблема оставалась нерешенной: даже выучив язык, многие эксперты так и не смогли по-настоящему понять менталитет современного русского человека, а уж тем более – логику «человека путинской системы». Для них Кремль по-прежнему оставался «загадкой, завернутой в тайну...».

Да, были и есть работы более чем достойные, которые сразу стоит помещать на книжную полку для постоянного перечитывания. Но была и масса того, что и воспринимать-то серьезно не представлялось никакой возможности.

Где же такие, как Эммануэль Тодд?

Русский язык-то специалисты в Russian Studies уже выучили, но менталитет современного русского человека, а в особенности «человека путинского времени у власти», то есть кремлянина, для них как был «загадкой, завернутой в тайну и помещенной внутрь головоломки», так таковым и остался. Читатель, время от времени знакомящийся с зарубежными публикациями по России, вполне с моими выводами согласится.

И если бы Трамп разогнал именно их, у меня не поднялась бы рука его осудить, более того, моей реакцией было бы «и правильно сделал, давно пора». Но в том-то и дело, что он разогнал всю экспертизу по России оптом, не разбираясь, кто там профессионал, а кто на грантах живет. И, что гораздо хуже, набирает им замену по нынешнему российскому принципу: «Не надобны умные, надобны верные, личная преданность и лояльность бьют профессионализм и знания реалий».

Чистка специалистов по России при Трампе — это ведь не просто увольнения, и уж тем более не очищение экспертной среды. Это триумф неокремленологии: возврат к опасной иллюзии, что Кремль можно понять через «химию» лидеров, вера в некие «тайные знаки» и браваду функционеров, отказ от глубокого анализа российской экономики, состояния государственных институтов и общественных процессов. Провал при таких «экспертах». Провал на Аляске показал, чем это грозит: однажды, когда Трамп поверил Путину больше, чем разведке, рядом с ним была бы хотя бы Фиона Хилл, которая понимала кошмар происходящего. На Аляске рядом с ним не оказалось никого из тех, кто способен хоть как-то симулировать понимание Трампом игры Путина и лояльных ему элит…

Победа Путина и тараканов главная тема
16 августа 2025, 18:40 7432
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
16 августа 2025, 15:46 5716
Третий не лишний главная тема, все еще актуально
13 августа 2025, 22:28 4957
