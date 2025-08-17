Почему Трамп проиграл Путину

1300+ уволенных в Госдепе. Десятки вакансий по России и Украине. Посольство в Москве – без посла. Штат Совета национальной безопасности – прорежен, как осенний лес. Накануне критической встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп, по сути, демонтировал американскую машину экспертизы по России. Хельсинки, 2018 год. Советник Трампа по России Фиона Хилл в отчаянии: президент на глазах у всего мира верит Путину больше, чем собственной разведке. Она думает о том, чтобы симулировать припадок – лишь бы остановить этот дипломатический провал. Семь лет спустя история повторилась в ледяных водах Аляски, но теперь рядом с Трампом не было даже Хилл. Его администрация методично вычистила десятки специалистов по России. Рядом с президентом не оказалось никого, кто мог бы подсказать ему, когда Кремль поведет свою «игру»? Вчерашний девелопер Стив Уиткофф, все «дипломатические таланты» которого сводятся лишь к тому, что он имеет доступ к первому телу Америки? Марко Рубио, «министр всего», занимающий сразу четыре очень важных должности, обогнав в этом даже легендарного Генри Киссинджера?

Или козырная ставка Трампа вновь сделана на «химию» с Владимиром Владимировичем? Так успел мир понаблюдать ту «химию», не впечатлило совершенно, даже средневековые алхимики в мантиях и колпаках, искавшие «философский камень», убедительнее были. Критики Трампа скажут: да, старая школа «россиеведения» (Russian Studies), сменившая в 1991 году традиционную «советологию», была далека от идеала. О ней язвили: «Советолог — это человек, который не знает русского языка (то есть совершенно не владеет культурным кодом страны, которую изучает – Д.Р.), но получает миллионы, чтобы объяснять, что происходит в России». Много ляпов выдавала армия этих «специалистов» - но ведь были среди них и настоящие звезды, вроде Эммануэля Тодда или историка Мартина Малиа, не говоря уже о тех, кто работал на разведку. Именно их аналитическому гению, индивидуальному или коллективному – сейчас уже достоверно не узнать - удалось сформировать новую агрессивную доктрину «сдерживания на грани войны» в период президентского срока Рейгана и, вкупе с событиями в долине Бекаа, подорвать уверенность советского руководства в собственных возможностях ведения вооруженного противостояния. Именно благодаря им была выработана стратегия противодействия советскому вторжению в Афганистан, сыгравшая в разложении СССР роль, которую никто поначалу в Вашингтоне и не предполагал.

Однако «звездное поколение» ушло, и американская аналитика по России столкнулась с новыми вызовами. После 1991 года поле экспертизы в значительной степени оказалось фрагментированным. Значительную роль в нем стали играть выходцы из бывшего СССР. К сожалению, зачастую грантовая система и запросы политиков поощряли не глубину анализа, а подтверждение удобных нарративов и групповую солидарность. Возникали замкнутые круги, где «забронзовевшие» авторитеты и их окружение отсекали неудобные мнения, а критика подменялась травлей. По роду деятельности мне довелось перелопатить горы аналитики – от блестящих, достойных перечитывания трудов, до откровенно конъюнктурных поделок, которые и воспринимать серьезно было невозможно. Главная же проблема оставалась нерешенной: даже выучив язык, многие эксперты так и не смогли по-настоящему понять менталитет современного русского человека, а уж тем более – логику «человека путинской системы». Для них Кремль по-прежнему оставался «загадкой, завернутой в тайну...». Да, были и есть работы более чем достойные, которые сразу стоит помещать на книжную полку для постоянного перечитывания. Но была и масса того, что и воспринимать-то серьезно не представлялось никакой возможности.