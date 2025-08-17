USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Дроны ударили по железнодорожной станции в России

видео
09:16 2336

В ночь на 17 августа беспилотники атаковали крупный железнодорожный узел в российском городе Лиски Воронежской области.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что после атаки был ранен монтер пути железнодорожной станции, он в больнице. На станции также была повреждена ЛЭП, это привело к задержке поездов, но она уже устранена.

В том же районе загорелись магазин и вещевой рынок, к утру пожар ликвидировали. В другом муниципалитете из-за атаки произошло возгорание газовой трубы.

 

По словам главы субъекта, опасность атаки беспилотников действовала в столице области, Лискинском и Острогожском районах. Отмену режима угрозы он объявил около 6:10.

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил в Telegram-канале, что в Воронеже зафиксированы повреждения после атаки БПЛА на область. «По предварительным данным, повреждены: остекление одной квартиры, технического этажа и 10 автомобилей», — рассказал он.

По данным Минобороны России, в ночь на 17 августа средства противовоздушной обороны уничтожили почти 50 беспилотников. Из них 16 сбили над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской, еще три — над Брянской и по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 1031
Протесты по всему Израилю
Протесты по всему Израилю видео
10:37 729
Тяжелые бои за Доброполье
Тяжелые бои за Доброполье
10:19 1166
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 2337
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий
02:56 7383
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды о развитии ситуации
00:49 4116
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 11:14
11:14 2015
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3077
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины наши подробности
16 августа 2025, 22:34 5006
Смертельная схватка в тонущем Иране
Смертельная схватка в тонущем Иране наша аналитика
01:48 6006
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 2866

ЭТО ВАЖНО

Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 1031
Протесты по всему Израилю
Протесты по всему Израилю видео
10:37 729
Тяжелые бои за Доброполье
Тяжелые бои за Доброполье
10:19 1166
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 2337
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий
02:56 7383
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды о развитии ситуации
00:49 4116
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 11:14
11:14 2015
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3077
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины наши подробности
16 августа 2025, 22:34 5006
Смертельная схватка в тонущем Иране
Смертельная схватка в тонущем Иране наша аналитика
01:48 6006
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 2866
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться