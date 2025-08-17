Дроны ударили по железнодорожной станции в России

В ночь на 17 августа беспилотники атаковали крупный железнодорожный узел в российском городе Лиски Воронежской области.
Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что после атаки был ранен монтер пути железнодорожной станции, он в больнице. На станции также была повреждена ЛЭП, это привело к задержке поездов, но она уже устранена.
В том же районе загорелись магазин и вещевой рынок, к утру пожар ликвидировали. В другом муниципалитете из-за атаки произошло возгорание газовой трубы.
В Воронеже рассказали о повреждениях после атаки БПЛА на город pic.twitter.com/0MyERRDCVZ— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 17, 2025
По словам главы субъекта, опасность атаки беспилотников действовала в столице области, Лискинском и Острогожском районах. Отмену режима угрозы он объявил около 6:10.
Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил в Telegram-канале, что в Воронеже зафиксированы повреждения после атаки БПЛА на область. «По предварительным данным, повреждены: остекление одной квартиры, технического этажа и 10 автомобилей», — рассказал он.
По данным Минобороны России, в ночь на 17 августа средства противовоздушной обороны уничтожили почти 50 беспилотников. Из них 16 сбили над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской, еще три — над Брянской и по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.