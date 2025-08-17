Дроны ударили по железнодорожной станции в России

В ночь на 17 августа беспилотники атаковали крупный железнодорожный узел в российском городе Лиски Воронежской области.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что после атаки был ранен монтер пути железнодорожной станции, он в больнице. На станции также была повреждена ЛЭП, это привело к задержке поездов, но она уже устранена.

В том же районе загорелись магазин и вещевой рынок, к утру пожар ликвидировали. В другом муниципалитете из-за атаки произошло возгорание газовой трубы.