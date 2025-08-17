Израиль атаковал Йемен

Израильские военные нанесли удар по энергетическому объекту, принадлежащему хуситам, в районе Саны в ответ на обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ЦАХАЛ атаковал на расстоянии 2 000 км от Израиля в глубине Йемена объект энергетической инфраструктуры, использовавшийся террористическим режимом хуситов», — говорится в заявлении.
По данным ЦАХАЛ, хуситы «действуют под руководством и при финансовой поддержке иранского режима, стремясь нанести ущерб Израилю и его союзникам, используя морское пространство для осуществления террористической деятельности против мировых судоходных и торговых путей».
В ведомстве заверили, что «Армия обороны Израиля будет противодействовать продолжающимся и неоднократным атакам хуситов».
*** 10:05
В воскресенье, 17 августа, в пригороде Саны, столицы Йемена, прогремели два взрыва в районе электростанции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
По данным движения хуситов, удары были нанесены «в районе электростанции Хазиз в Санхане, к югу от Саны» и стали результатом атаки Израиля.
Генеральный директор государственной электроэнергетической корпорации Йемена Машаль аль-Рифи подтвердил факт бомбардировки. «Электростанции в Сане подверглись ударам, что вызвало временное отключение электричества», - сказал он.
На объекте возник крупный пожар, повреждены генераторы на станции Хазиз.
Источники утверждают, что атака могла быть совершена военно-морскими силами Израиля, а не авиацией.
Официальные власти Израиля и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ситуацию пока не комментировали.