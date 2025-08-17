USD 1.7000
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Израиль атаковал Йемен

видео; обновлено 10:56
10:56 689

Израильские военные нанесли удар по энергетическому объекту, принадлежащему хуситам, в районе Саны в ответ на обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ атаковал на расстоянии 2 000 км от Израиля в глубине Йемена объект энергетической инфраструктуры, использовавшийся террористическим режимом хуситов», — говорится в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, хуситы «действуют под руководством и при финансовой поддержке иранского режима, стремясь нанести ущерб Израилю и его союзникам, используя морское пространство для осуществления террористической деятельности против мировых судоходных и торговых путей».

В ведомстве заверили, что «Армия обороны Израиля будет противодействовать продолжающимся и неоднократным атакам хуситов».

*** 10:05

В воскресенье, 17 августа, в пригороде Саны, столицы Йемена, прогремели два взрыва в районе электростанции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным движения хуситов, удары были нанесены «в районе электростанции Хазиз в Санхане, к югу от Саны» и стали результатом атаки Израиля.

Генеральный директор государственной электроэнергетической корпорации Йемена Машаль аль-Рифи подтвердил факт бомбардировки. «Электростанции в Сане подверглись ударам, что вызвало временное отключение электричества», - сказал он.

На объекте возник крупный пожар, повреждены генераторы на станции Хазиз.

Источники утверждают, что атака могла быть совершена военно-морскими силами Израиля, а не авиацией.

Официальные власти Израиля и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ситуацию пока не комментировали.

Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 1034
Протесты по всему Израилю
Протесты по всему Израилю видео
10:37 731
Тяжелые бои за Доброполье
Тяжелые бои за Доброполье
10:19 1167
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 2338
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий
02:56 7385
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды
Пахнет жареным. Курды – предвестники новой беды о развитии ситуации
00:49 4117
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто поедет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 11:14
11:14 2018
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3078
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины
Военно-морские силы Азербайджана турецкими дронами перенимают опыт Украины наши подробности
16 августа 2025, 22:34 5006
Смертельная схватка в тонущем Иране
Смертельная схватка в тонущем Иране наша аналитика
01:48 6007
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 2866

