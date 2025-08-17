Израиль атаковал Йемен

Израильские военные нанесли удар по энергетическому объекту, принадлежащему хуситам, в районе Саны в ответ на обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ атаковал на расстоянии 2 000 км от Израиля в глубине Йемена объект энергетической инфраструктуры, использовавшийся террористическим режимом хуситов», — говорится в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, хуситы «действуют под руководством и при финансовой поддержке иранского режима, стремясь нанести ущерб Израилю и его союзникам, используя морское пространство для осуществления террористической деятельности против мировых судоходных и торговых путей».

В ведомстве заверили, что «Армия обороны Израиля будет противодействовать продолжающимся и неоднократным атакам хуситов».