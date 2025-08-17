Россияне штурмуют на Покровском направлении

Российские войска не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. По данным Объединенной стратегической группировки войск «Днепр», ситуация остается напряженной сразу на двух направлениях.

На Покровском направлении российская армия пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Россияне ведут штурмовые действия вблизи Родинского, Мирнограда, Проминя, Чунишино, Новоэкономичного, Лысовки и Зверево. Также фиксируются атаки в районах Удачного, Новопавловки, Филии и Орехово с целью выхода на административную границу Донецкой области. Силы обороны успешно сдерживают натиск противника, нанося ему значительные потери.

На Новопавловском направлении россияне сосредоточили усилия возле Ялты, Андреевки-Клевцово, Воскресенки, Малиевки, Новониколаевки, Тернового и Камышевахи. Там продолжаются интенсивные бои, российские войска пытаются развить наступление, несмотря на большие потери в живой силе и технике.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений, при этом больше всего боев произошло на Покровском направлении.

Российская армия нанесла по территории Украины 68 авиаударов, сбросила 127 КАБов, использовала 4718 дронов-камикадзе и осуществила 5955 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 140 из реактивных систем залпового огня.

«В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, четыре артиллерийских средства, четыре склада военного имущества и боеприпасов, а также пункт управления врага», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли на фронте 900 человек личного состава, одно средство ПВО, четыре танка и восемь бронемашин.