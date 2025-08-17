Россияне штурмуют на Покровском направлении

Российские войска не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. По данным Объединенной стратегической группировки войск «Днепр», ситуация остается напряженной сразу на двух направлениях.
На Покровском направлении российская армия пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Россияне ведут штурмовые действия вблизи Родинского, Мирнограда, Проминя, Чунишино, Новоэкономичного, Лысовки и Зверево. Также фиксируются атаки в районах Удачного, Новопавловки, Филии и Орехово с целью выхода на административную границу Донецкой области. Силы обороны успешно сдерживают натиск противника, нанося ему значительные потери.
На Новопавловском направлении россияне сосредоточили усилия возле Ялты, Андреевки-Клевцово, Воскресенки, Малиевки, Новониколаевки, Тернового и Камышевахи. Там продолжаются интенсивные бои, российские войска пытаются развить наступление, несмотря на большие потери в живой силе и технике.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений, при этом больше всего боев произошло на Покровском направлении.
Российская армия нанесла по территории Украины 68 авиаударов, сбросила 127 КАБов, использовала 4718 дронов-камикадзе и осуществила 5955 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 140 из реактивных систем залпового огня.
«В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, четыре артиллерийских средства, четыре склада военного имущества и боеприпасов, а также пункт управления врага», - говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли на фронте 900 человек личного состава, одно средство ПВО, четыре танка и восемь бронемашин.
Украинские войска продолжают удерживать оборону в районе Доброполья Донецкой области, несмотря на попытки российской армии прорвать ее с использованием беспилотников. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
По данным командования украинского корпуса, действующего на Покровском направлении, подразделения ВСУ зачистили населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец, расположенные к северо-востоку от Доброполья.
Источник, связанный с украинской военной разведкой, сообщил, что украинские силы частично стабилизировали линию обороны Веселое — Золотой Колодец — Кучеров Яр.
В то же время российские военные блогеры утверждают, что войска РФ добились тактических успехов у трассы Доброполье — Краматорск, а также вели наступление в районе Владимировки и Шахматного. В ISW эту информацию не подтверждают.
По данным аналитиков, российское командование пытается перебросить дополнительные силы и средства для прорыва обороны под Добропольем, но безрезультатно.
На фоне сохраняющейся угрозы украинские власти продолжают эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов вблизи зоны боевых действий. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 14 августа объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из Дружковки и сел Андреевской громады, где проживает около 1800 детей.