Протесты по всему Израилю

По их данным, демонстрации проходят примерно в 400 местах по всему Израилю, в том числе у домов министров и депутатов Кнессета. Заблокированы основные дороги, включая шоссе №1 в направлении Иерусалима и перекресток Раанана.

Инициаторами выступили семьи заложников и погибших в результате нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Они призывают остановить повседневную жизнь и экономику страны, чтобы оказать давление на правительство и добиться освобождения заложников, а также прекращения войны.

Ожидаются акции протеста в различных учреждениях, включая Медицинскую ассоциацию, университеты, местные органы власти, Штаб высоких технологий, Объединение промышленников и другие.

В течение дня мероприятия состоятся на площади Похищенных в Тель-Авиве, а в 20:00 запланирован масштабный митинг перед комплексом правительственных зданий.

Сотрудники полиции будут задействованы по всему Израилю для обеспечения безопасности участников и порядка. В ведомстве подчеркнули, что целью их работы является «защита протестующих и их права на выражение мнения, а также соблюдение прав граждан на жизнь, безопасность имущества и свободу передвижения».

Граждан призывают соблюдать указания полиции.