Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Условия Путина для прекращения войны с Украиной

список требований
10:52 1040

Во время саммита на Аляске 15 августа президент России Владимир Путин озвучил президенту США Дональду Трампу ряд условий, которые, по данным источников, могли бы стать основой прекращения войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, участвующие в обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины.

После встречи с Путиным Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским коллегам, чтобы проинформировать их о результатах саммита и озвучить основные пункты, содержащиеся в предложении российского президента.

Согласно полученной информации, ключевые требования Москвы включают:

Полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей;

Заморозку линий фронта на территориях Херсонской и Запорожской областей;

Возвращение под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях общей площадью около 440 квадратных километров;

Формальное признание российской юрисдикции над Крымом;

Снятие части санкций против России (неясно, касается ли это только европейских ограничений или также американских);

Запрет на вступление Украины в НАТО с возможным обсуждением предоставления Киеву гарантий безопасности;

Присвоение официального статуса русскому языку на отдельных территориях или по всей Украине;

Восстановление прав Русской православной церкви на украинской территории.

Отметим, что ни российская, ни американская стороны официально не подтверждали и не публиковали условия, обсуждавшиеся на саммите. Сам Дональд Трамп после саммита заявил, что считает себя и Путина «довольно близкими к сделке», но отметил, что финальное решение должна принять Украина. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в понедельник для обсуждения этих предложений.

