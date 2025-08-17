USD 1.7000
Три штата отправят нацгвардию в Вашингтон

11:27 790

Штаты Западная Вирджиния, Огайо и Южная Каролина отправят около 700 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для обеспечения общественного порядка в городе. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times (NYT).

По ее информации, губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил, что направит в столицу США от 300 до 400 военных, губернатор Огайо Майк Девайн также отправит 150 человек, а губернатор Южной Каролины Генри Макмастер пообещал перебросить 200 военнослужащих Национальной гвардии.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Он отметил, что полиция города будет переведена под прямое федеральное управление. Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы.

Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу
Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу обновлено 14:31
14:31 3790
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 2003
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3683
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 1853
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 1858
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 5650
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 3451
Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 4400
Протесты по всему Израилю: есть задержанные
Протесты по всему Израилю: есть задержанные видео; обновлено 14:15
14:15 2160
Россияне штурмуют на Покровском направлении
Россияне штурмуют на Покровском направлении обновлено 11:41
11:41 2859
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 3892

