На Востоке новый Саддам

Во дворцах Бенгази, где тень 81-летнего фельдмаршала Халифы Хафтара, де-факто владыки Восточной Ливии, кажется вечной, на днях прогремело указом: его 34-летний сын Саддам официально назначен заместителем отца. Это не просто кадровая ротация — это чеканный шаг к ливийскому трону, который престарелый фельдмаршал хочет сделать наследственным для династии Хафтаров. Срок пребывания на нашей бренной земле, отпущенный Халифе Хафтару, неотвратимо истекает. Истекает на минорной ноте, поскольку главная цель последних полутора десятилетий его жизни – стать признанным во всем мире «лидером нации и отцом Ливии» - так и остается недостижимой.

Но не таков Хафтар, чьи головокружительные кульбиты в политике вполне себе тянут на сюжет для десятка остросюжетных романов, чтобы сдаваться, даже перед лицом надвигающегося неотвратимого. Под занавес своего земного пути он затеял еще одну авантюру, поражающую масштабами, дерзостью и архаичностью для XXI века – сделать трон Восточной Ливии наследственным для им же основанной династии Хафтаров. Младший из сыновей Хафтара обогнал остальных четверых старших братьев. Точнее – был выделен своим отцом. Что вполне логично: другие сыновья Хафтара тоже участвуют в местной политике, тоже при должностях, имеют в Восточной Ливии какой-никакой вес, финансовый капитал и даже «придворных» в лице тех, кому быть «вблизи» сыновей престарелого фельдмаршала вполне себе сытно и комфортно. Но - увы им, ни у кого из старших братьев Саддама нет и десятой доли той харизмы, той жестокости и того опыта плавания в мутных водах политики, который как минимум десятилетие передавал ему его отец, натаскивая в потаенных и публичных аспектах власти, уча обращаться и с врагами, и с деньгами. Теперь Халифа Хафтар может быть доволен своими усилиями – 34-летний хищник вполне заматерел, отлично усвоил и уроки отца, и его приемы, а потому теперь практически готов победить в схватке за трон Восточной Ливии. Для которой, как и для остального мира, главный вопрос сейчас заключается не в том, станет ли Саддам наследником своего отца, а в том, каким он окажется хозяином.

Маленький угрюмый гангстер - банкир своего отца Об отрочестве и юности Саддама Хафтара известно чуть больше, чем ничего. Свидетели, общавшиеся с ним в эти годы, не спешат делиться воспоминаниями. Кто-то потому, что это по нынешним временам небезопасно. А кто-то по той простой причине, что вошли в близкий круг его приближенных, где молчание – не только золото в прямом смысле этого выражения, но еще и гарантия личной безопасности, поскольку нравы в его окружении сродни правилам сицилийской мафии. Достоверно известно только, что с юных лет Саддам причислял себя к ливийской «золотой молодежи». Поскольку Каддафи хоть и наложил на Халифу Хафтара серьезную опалу, но его детей не тронул. Просто Саддам с юности знал, что в Ливийской Джамахирии о политической карьере он может и не мечтать. «Черная метка», выданная режимом его фамилии, надежно закрывала ему все пути наверх. Его, считавшего себя «избранным по праву рождения», конечно, это бесило, и Каддафи он ненавидел со всем пылом, на который только способна юность. Но помимо ненависти к Каддафи, крепко поселилась в его голове еще одна «идея фикс» - разбогатеть. Неважно как, неважно каким путем и неважно какими средствами, но стать богатым любой ценой.

А потому еще с юных лет он с головой ушел в разные «мутные схемы», которые существуют в любом государстве, даже в Ливии. Где-то провернуть спекулятивную схему, где-то – «развести лоха и поставить его на счетчик», а потом выколачивать с него долг, где-то, прикрываясь связями приятелей отца, который жил в это время в Штатах и работал на ЦРУ, – «поставить крышу» мелкому бизнесмену. Знавшие его в то время говорят об этом периоде его жизни неохотно, достаточно кратко – но единодушно: «Маленький угрюмый гангстер, абсолютно беспринципный и патологически жестокий, считавший идеалом поведения манеры американских гангстеров 30-х годов XX столетия». Любое социальное потрясение – революция, переворот, смута и безвременье - для такого типа людей просто мечта. Старых законов уже нет, новых еще не существует, используй эту «мутную воду» с максимальной выгодой для себя. И Саддам использовал на всю, как говорится, катушку, быстро сколотив из будущих своих «придворных» несколько банд, которые грабили банки и крупные магазины, занимались рэкетом, похищениями людей и всевозможными махинациями. Ливия после Каддафи стала просто питательной средой для подобных типов, и они стремились по максимуму использовать тот шанс, который выпал на их долю со свержением Каддафи и разрушением ливийской государственности. «Винтовка рождает власть» А его отец, вернувшийся к тому времени в Ливию, начал борьбу за власть. Если не над всей страной, то хотя бы над значительной ее частью. А чего требует война за власть в условиях разгоревшейся гражданской войны? Правильно. Денег, много денег и еще раз денег, плюс богатых иностранных спонсоров. С иностранными спонсорами Хафтар в то время еще работал сам. А вот на посту добытчика денег внутри Ливии ему требовался свой человек, абсолютно надежный. И кто им мог стать, как не собственный сын, который к тому времени уже успел продемонстрировать недюжинные коммерческие задатки по сбору денег у бизнеса Восточной Ливии, который еще к тому времени уцелел?

На этом посту таланты Саддама расцвели буйным цветом. Продажа на металлолом разбитой военной техники, контрабанда сырой нефти, захват еще работавших сельскохозяйственных предприятий, продажа, зачастую липовая, иностранным инвесторам той части ливийских активов, до которых сын Хафтара мог дотянуться – не было ни одной сферы экономики воюющей Ливии, которую бы Саддам, с сыновьей почтительностью выполняя волю отца и не забывая о своих интересах, обошел бы вниманием. К 2020 дела шли столь успешно, что Саддам брал частный самолет отца и летал в Венесуэлу с мешками долларов США. Которые с помощью венесуэльских властей менял на золото. Которым, в свою очередь, расплачивался с поставщиками оружия в Ливии, среди которых были и саудиты, и бизнесмены из Эмиратов, и европейцы, и россияне с белорусами. Когда дело касалось оружия, то основным принципом Саддама было классическое «все флаги в гости к нам». К этому времени Халифа Хафтар понял две вещи. Первую – младший сын прекрасно справляется с самыми деликатными поручениями, «беспощаден к врагам Рейха». И вторую - он сумел наработать серьезные связи с международными партнерами. А потому отец решил двигать Саддама еще и по военной линии. И обеспечил здесь своему сыну, не имеющему никакого военного образования, просто фантастический взлет: капитан, затем майор, затем подполковник и сейчас бригадный генерал. Военные из числа сторонников Хафтара откровенно плевались, глядя на это непотребство, что папу с сыном совершенно не смущало. Какого формального военного опыта они хотели, интересно? С 2016 года Саддам командовал «бригадой Тарика Бен Зейада». Которая никак не проявила себя в боях, зато прекрасно справлялась с карательными функциями в отношении противников Хафтара. «Незаконные убийства, пытки, изнасилования и другие формы сексуального насилия, похищения людей и их последующие исчезновения без следа», — вот, согласно отчетам международных организаций, «боевой путь» этой бригады. А параллельно Саддам создал 106-й батальон, ныне бригаду, которая стала «преторианской гвардией» Халифы Хафтара, без жалости и малейших колебаний устранявшей всех, на кого он указывал пальцем. Иными словами, Саддам и без военного образования был своего рода «самородком», видимо, поэтому в марте 2024 года Египетская военная академия высших стратегических исследований присвоила ему степень доктора философии в области военных наук. Каир - давний союзник Хафтара, как не сделать его сыну приятно?