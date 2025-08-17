USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Зеленский ввел новые санкции против России и Китая

12:00 903

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового пакета санкций, направленного на ограничение развития российских ударных дронов с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Санкции касаются компаний и организаций, которые прямо вовлечены в производство и совершенствование беспилотных технологий с использованием ИИ. В новый перечень попали 39 физических лиц и 55 юридических лиц из России и Китая.

Среди российских компаний — «Прогматик» и «Умные птицы». «Прогматик» выпускает дрон «Микроб 10», малогабаритный FPV-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели. «Умные птицы» производят БПЛА «Сорока», оснащенный оптической системой удержания цели и способный обходить зоны радиопомех, с боевой нагрузкой до 3,5 кг.

В санкционный список также вошли китайские фирмы Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development и Topscom Precision Industry. Эти компании поставляют комплектующие для российских дронов, включая двигатели, камеры, микросхемы, транзисторы, резисторы, резонаторы, навигационные приемники и маршрутизаторы.

Кроме того, под ограничения попал российский Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб», разрабатывающий ИИ-модели для беспилотников, а также Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), занимающийся инновациями в сфере беспилотных систем. Работа этих организаций позволяет дронам самостоятельно ориентироваться, распознавать и сопровождать цели, обрабатывать данные с сенсоров и использовать значительные вычислительные ресурсы.

Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу
Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу обновлено 14:31
14:31 3793
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 2005
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3685
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 1860
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 1860
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 5654
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 3451
Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 4401
Протесты по всему Израилю: есть задержанные
Протесты по всему Израилю: есть задержанные видео; обновлено 14:15
14:15 2162
Россияне штурмуют на Покровском направлении
Россияне штурмуют на Покровском направлении обновлено 11:41
11:41 2860
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 3894

ЭТО ВАЖНО

Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу
Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу обновлено 14:31
14:31 3793
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 2005
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3685
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 1860
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 1860
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 5654
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 3451
Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 4401
Протесты по всему Израилю: есть задержанные
Протесты по всему Израилю: есть задержанные видео; обновлено 14:15
14:15 2162
Россияне штурмуют на Покровском направлении
Россияне штурмуют на Покровском направлении обновлено 11:41
11:41 2860
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 3894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться