Зеленский ввел новые санкции против России и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового пакета санкций, направленного на ограничение развития российских ударных дронов с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Санкции касаются компаний и организаций, которые прямо вовлечены в производство и совершенствование беспилотных технологий с использованием ИИ. В новый перечень попали 39 физических лиц и 55 юридических лиц из России и Китая.

Среди российских компаний — «Прогматик» и «Умные птицы». «Прогматик» выпускает дрон «Микроб 10», малогабаритный FPV-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели. «Умные птицы» производят БПЛА «Сорока», оснащенный оптической системой удержания цели и способный обходить зоны радиопомех, с боевой нагрузкой до 3,5 кг.

В санкционный список также вошли китайские фирмы Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development и Topscom Precision Industry. Эти компании поставляют комплектующие для российских дронов, включая двигатели, камеры, микросхемы, транзисторы, резисторы, резонаторы, навигационные приемники и маршрутизаторы.

Кроме того, под ограничения попал российский Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб», разрабатывающий ИИ-модели для беспилотников, а также Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), занимающийся инновациями в сфере беспилотных систем. Работа этих организаций позволяет дронам самостоятельно ориентироваться, распознавать и сопровождать цели, обрабатывать данные с сенсоров и использовать значительные вычислительные ресурсы.