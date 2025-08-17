Синоптики о погоде на завтра

Завтра, 18 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода преимущественно без осадков и умеренный юго-восточный ветер.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 21-24° тепла, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 мм рт. ст. до 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70–75%, днем - 45–50%.
В районах Азербайджана также не ожидается осадков. Ночью и утром в горных районах местами будет туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 31-36° тепла. В горах ночью 10-15° тепла, днем - 20-25° тепла.