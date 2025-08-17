USD 1.7000
Синоптики о погоде на завтра

12:10 1476

Завтра, 18 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода преимущественно без осадков и умеренный юго-восточный ветер.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 21-24° тепла, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 мм рт. ст. до 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70–75%, днем - 45–50%.

В районах Азербайджана также не ожидается осадков. Ночью и утром в горных районах местами будет туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 31-36° тепла. В горах ночью 10-15° тепла, днем - 20-25° тепла.

Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу
Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу обновлено 14:31
14:31 3794
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 2005
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3685
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 1862
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 1863
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 5654
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 3451
Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 4402
Протесты по всему Израилю: есть задержанные
Протесты по всему Израилю: есть задержанные видео; обновлено 14:15
14:15 2164
Россияне штурмуют на Покровском направлении
Россияне штурмуют на Покровском направлении обновлено 11:41
11:41 2861
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 3894

