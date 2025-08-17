Зых выживает как может

От центра Баку до Зыхского поселка и села Зых всего полчаса езды. Однако за последние десять лет два эти населенных пункта разрослись настолько, что сегодня границы между ними практически стерлись. В советское время их разделяли гектары пустующей земли, а теперь свободных участков здесь просто не осталось: дома строятся на обочинах дорог, во дворах и даже прямо над газовыми и электрическими коммуникациями. Главные беды Зыха — покрытые гравием и глиной дороги, которые осенью и зимой превращаются в грязь, а летом окутаны пылью; отсутствие общественного транспорта; постоянные перебои с водой и электричеством; а также своры бродячих собак, заполонившие неосвещенные улицы. Местные жители признаются, что устали жаловаться и давно потеряли надежду на решение этих проблем. Зых расположен вдоль дороги, ведущей от Говсанов к аэропорту, однако собственного автобусного маршрута здесь нет. Жителям приходится пользоваться автобусами, идущими либо в село Зых, либо в Говсаны. Автобус до деревни останавливается на участке, который местные называют «перекресток». Оттуда людям приходится добираться домой пешком по разбитой и неосвещенной дороге. В часы пик автобусы приходят переполненными, и попасть в них крайне сложно.

Недавно разбитую дорогу, ведущую в поселок, вскрыла специальная техника. Жители поначалу обрадовались, решив, что ее наконец заасфальтируют. Но вместо полноценного ремонта часть дороги лишь засыпали щебнем. Один из местных с иронией заметил: «Похоже, сделали пробу. Если не вызовет аллергию — заасфальтируют и остальное». При этом, как рассказывают жители, ямы, не залитые асфальтом, быстро наполняются сточными водами. Во дворе одного из домов прорвало канализацию, и нечистоты текут прямо по главной дороге. Подвал пятиэтажного дома с четырьмя подъездами завален мусором и залит сточными водами. Когда наш фотограф попытался туда войти, оттуда выскочили несколько бродячих собак, а из-под ног метнулись крысы. И все же главная проблема поселка Зых — это отсутствие воды. Жители дома №48 на улице Хатем Аллахвердиева каждые два-три дня приходят с жалобами в Сураханинское районное управление водоканала. Один из жильцов рассказывает, что перебои с подачей воды случались и раньше, но таких продолжительных отключений еще никогда не было. Местный житель Бахтияр Мамедов говорит, что каждые два-три дня платит от пятнадцати до двадцати манатов, чтобы наполнить двухтонный бак во дворе: «От пятиэтажек до самой деревни сотни семей сидят без воды. Нам уже несколько недель подряд ее только обещают». Другой житель жалуется: «Во дворе водоканала стоит огромная труба. Вода в нее поступает с таким напором, что можно было бы обеспечить весь микрорайон. А мы сидим без воды».

Подошедший к разговору мужчина добавляет: «Раньше соседи стучались друг к другу, чтобы что-то одолжить. А теперь стыдно просить у соседа воды». Из-за этой проблемы все остальные беды обитателей Зыха отходят на второй план. Один из жителей показывает пластиковые бутылки и рассказывает, что, хотя денег на покупку воды у него нет, он вынужден тратить два-три маната на такси, чтобы привезти воду со двора какого-либо государственного учреждения. В пятиэтажные дома Зыха воду подают хотя бы раз в день, но напор настолько слабый, что даже с включенными насосами она не доходит до четвертого и пятого этажей. Иногда за час с трудом наполняется пятилитровая канистра. Жители, чьи дома расположены ближе к дороге, рассказывают, что некоторое время назад в их домах поменяли крыши, после чего работы свернули. Как выяснилось, целью было лишь создать видимость благополучия — заменить крыши, чтобы снаружи все выглядело прилично. Один из возмущенных жителей показывает на плохо закрепленный столб: тот шатается и может упасть кому-нибудь на голову. На все жалобы чиновники отвечают одинаково: «Жалуйся кому хочешь». Пожилой житель говорит, что это не случайно — в поселке живут преимущественно бедные люди.