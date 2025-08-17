США выведут войска с авиабазы и аэропорта Багдада

Силы международной коалиции под руководством США будут выведены с американской базы Айн-аль-Асад на западе Ирака, а также с аэропорта Багдада и Объединенного оперативного командования, сообщают арабские СМИ.

Согласно соглашению между Багдадом и Вашингтоном, подписанному в сентябре, большая часть войск к осени переместится в Эрбиль и Иракский Курдистан.

При этом американские военные инструкторы продолжат находиться на территории страны.

Как сообщало агентство Reuters 6 сентября прошлого года, Вашингтон и Багдад договорились о поэтапном выводе коалиционных сил. Часть войск должна покинуть Ирак к декабрю 2025 года, оставшиеся — до конца 2026 года.