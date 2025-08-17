Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие

Вчера, 16 августа, в Мелитополе Запорожской области в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины был уничтожен склад боеприпасов и российские военнослужащие, переброшенные на Запорожский фронт. Об этом говорится в сообщении ГУР Украины.
ГУР уничтожило в Мелитополе склад БК и личный состав pic.twitter.com/IdcAjq9VwS— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 17, 2025
Согласно информации, взрыв произошел в момент въезда российского грузовика с личным составом на пункт дислокации на территории промзоны в районе проезда Корвацкого.
В результате удара погибли как минимум шесть российских морских пехотинцев, а также экипаж беспилотного летательного аппарата батальона «Восток-Ахмат». Точные потери уточняются.
После взрыва возник пожар на складе с боеприпасами, слышались звуки вторичной детонации. На место инцидента было направлено четыре автомобиля скорой помощи.