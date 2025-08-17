USD 1.7000
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов

Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие

видео
13:32

Вчера, 16 августа, в Мелитополе Запорожской области в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины был уничтожен склад боеприпасов и российские военнослужащие, переброшенные на Запорожский фронт. Об этом говорится в сообщении ГУР Украины.

Согласно информации, взрыв произошел в момент въезда российского грузовика с личным составом на пункт дислокации на территории промзоны в районе проезда Корвацкого.

В результате удара погибли как минимум шесть российских морских пехотинцев, а также экипаж беспилотного летательного аппарата батальона «Восток-Ахмат». Точные потери уточняются.

После взрыва возник пожар на складе с боеприпасами, слышались звуки вторичной детонации. На место инцидента было направлено четыре автомобиля скорой помощи.

Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу
Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу обновлено 14:31
14:31
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29
Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52
Протесты по всему Израилю: есть задержанные
Протесты по всему Израилю: есть задержанные видео; обновлено 14:15
14:15
Россияне штурмуют на Покровском направлении
Россияне штурмуют на Покровском направлении обновлено 11:41
11:41
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16

