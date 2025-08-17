USD 1.7000
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов

Израиль готовит эвакуацию жителей Газы

13:49 367

Армия Израиля готовится переместить жителей северных районов города Газа на юг анклава в преддверии нового наступления, сообщает Reuters.

С 17 августа гражданам будут предоставлены палатки и другое оборудование для обустройства временных убежищ перед эвакуацией из зон боевых действий. Транспортировка гуманитарной помощи будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом при участии ООН и других международных организаций после согласования с израильским Минобороны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что эвакуация жителей необходима перед наступлением, а город Газа остается последним оплотом ХАМАС. Министр обороны Исраэль Кац уточнил, что детали предстоящей операции еще прорабатываются.

Представители ООН выразили обеспокоенность планами перемещения населения, отмечая, что переселение на юг анклава может только усугубить страдания гражданских. Вместе с тем организация приветствовала возможность ввоза палаток и другого гуманитарного оборудования, заявив, что воспользуется этой возможностью для помощи нуждающимся.

Палестинские чиновники и международные эксперты предупреждают, что безопасных зон в Газе фактически нет, включая южные районы, куда планируется перемещение.

Параллельно израильская армия усилила боевые действия в окрестностях города, включая районы Зейтун и Шуджая, проводя авиаудары и танковые обстрелы. В пятницу было начато новое наступление в Зейтуне, направленное на уничтожение туннелей, обезвреживание взрывчатки и ликвидацию боевиков.

