Мерц предложил площадку для переговоров Путина, Зеленского и Трампа

«Время и место проведения пока не определены. Возможно, это будет место, где подобные обсуждения будут проходить на постоянной основе. Мы предложили, чтобы таким местом могла бы быть и Европа», - сказал Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV.

«Но это конкретные вопросы, которые будут прояснены только в ближайшие дни, возможно, даже в ближайшие недели», - подчеркнул он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три». С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.