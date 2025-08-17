USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Мерц предложил площадку для переговоров Путина, Зеленского и Трампа

13:58 333

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа могла бы пройти в Европе.

«Время и место проведения пока не определены. Возможно, это будет место, где подобные обсуждения будут проходить на постоянной основе. Мы предложили, чтобы таким местом могла бы быть и Европа», - сказал Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV.

«Но это конкретные вопросы, которые будут прояснены только в ближайшие дни, возможно, даже в ближайшие недели», - подчеркнул он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три». С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу
Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу обновлено 14:31
14:31 3806
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 2015
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3685
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 1877
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 1877
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 5662
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 3452
Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 4410
Протесты по всему Израилю: есть задержанные
Протесты по всему Израилю: есть задержанные видео; обновлено 14:15
14:15 2168
Россияне штурмуют на Покровском направлении
Россияне штурмуют на Покровском направлении обновлено 11:41
11:41 2864
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 3897

ЭТО ВАЖНО

Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу
Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу обновлено 14:31
14:31 3806
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 2015
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3685
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 1877
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 1877
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 5662
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 3452
Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 4410
Протесты по всему Израилю: есть задержанные
Протесты по всему Израилю: есть задержанные видео; обновлено 14:15
14:15 2168
Россияне штурмуют на Покровском направлении
Россияне штурмуют на Покровском направлении обновлено 11:41
11:41 2864
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 3897
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться