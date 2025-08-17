USD 1.7000
Россия нанесла удар по месту хранения ракет «Сапсан» в Украине

14:04 533

Российские военные поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, в ведомстве добавили, что были поражены склады боеприпасов Вооруженных сил Украины и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу
Фон дер Ляйен и Мерц едут вместе с Зеленским к Трампу обновлено 14:31
14:31 3809
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 2016
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 3685
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 1880
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 1878
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 5662
Винтовка на стене выстреливает…
Винтовка на стене выстреливает… кипящий котел - Ближний Восток
01:29 3452
Условия Путина для прекращения войны с Украиной
Условия Путина для прекращения войны с Украиной список требований
10:52 4410
Протесты по всему Израилю: есть задержанные
Протесты по всему Израилю: есть задержанные видео; обновлено 14:15
14:15 2169
Россияне штурмуют на Покровском направлении
Россияне штурмуют на Покровском направлении обновлено 11:41
11:41 2864
Дроны ударили по железнодорожной станции в России
Дроны ударили по железнодорожной станции в России видео
09:16 3897

