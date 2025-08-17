Россия нанесла удар по месту хранения ракет «Сапсан» в Украине

Российские военные поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним.
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, в ведомстве добавили, что были поражены склады боеприпасов Вооруженных сил Украины и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.