Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта

Соглашение Израиля о поставках природного газа Египту и Иордании на сумму 35 миллиардов долларов до 2040 года — не просто экспортный контракт, а экономико-политический инструмент, способный изменить баланс сил в Восточном Средиземноморье. Речь идет о 130 миллиардах кубометров газа, которые начнут поступать в Египет с 2026 года по сухопутному трубопроводу, проложенному через Синайский полуостров. Этот маршрут не только минимизирует затраты по сравнению с дорогостоящим процессом сжижения и морской транспортировки, но и создает устойчивую инфраструктурную зависимость Египта и Иордании от энергетического сектора Израиля.

Сделка вписывается в долгосрочную стратегию, стартовавшую еще в 2020 году соглашением о поставке до 2030 года 60 миллиардов кубометров газа. За это время Египет получил 23,5 миллиарда кубометров, тогда как за эти же пять лет собственная добыча страны снизилась на 42 процента. Теперь Израиль покрывает до 20 процентов потребностей Египта в газе, и это при том, что Каир еще недавно являлся экспортером нефти и газа в Израиль. Не менее критично значение «Левиафана» и для Иордании: Хашимитское королевство уже полностью зависит от израильских поставок по водным ресурсам, а теперь обрекает себя и на энергетическую зависимость. Инвестиции в расширение добычи на «Левиафане» составят 2,4 миллиарда долларов, и хотя государственные доходы от налогообложения и роялти в краткосрочной перспективе пока не очевидны — амортизация инвестиций и рост операционных затрат задержат поступления, — стратегический эффект для Израиля выражается не в сиюминутной прибыли, а в долговременном экономическом рычаге. На сегодняшний день государство получило 1,14 миллиарда долларов дохода от начала эксплуатации месторождения, взимая 12,5 процента роялти и 23 процента корпоративного налога на прибыль.

Следует понимать, что для 110-миллионного Египта израильский газ стал не столько выбором, сколько вынужденной мерой. Рост внутреннего спроса, субсидируемые цены на электроэнергию и падение собственной добычи создали в крупнейшей стране арабского мира хронический дефицит. При частых отключениях электричества, ежедневно достигающих в условиях летней жары шести часов, политическая цена энергетического кризиса может оказаться выше экономической. Израильский трубопроводный газ — относительно дешевый способ стабилизировать энергосистему и удержать социальное напряжение. Даже оппозиция в Египте, критикующая сделку за повышение цены на 14,8 процента и политический контекст войны в Газе, не предлагает жизнеспособной альтернативы. Для Иордании же соглашение имеет не только энергетическое, но и системное значение. В условиях внутренней нестабильности и уязвимой экономики доступ к дешевому и стабильному источнику энергии становится ключевым фактором устойчивости Хашимитской монархии. Но именно эта устойчивость теперь зависит от политической воли Иерусалима. Используя экономические рычаги, Израиль превратил энергетическую инфраструктуру в механизм стратегического влияния. Газовые поставки, в отличие от оружия или прямой военной помощи, не вызывают мгновенного международного давления и санкционных угроз. Они формируют медленную, но прочную систему взаимозависимостей, в которой любая попытка политического конфликта с Израилем немедленно упирается в энергетический фактор.