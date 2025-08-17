Трамп поддерживает идею Путина

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата.

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею передачи России полного контроля над Донбассом при заморозке линии фронта на других направлениях.

По данным источников, американский лидер отказался от концепции немедленного прекращения огня и теперь выступает за заключение мирного соглашения, позиции по которому во многом совпадают с подходом Москвы.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что после встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп предложил европейским лидерам план урегулирования, предполагающий уступку Украиной всего Донбасса России, включая районы, еще не занятые российскими войсками. Взамен предусматривалось прекращение огня по существующим линиям соприкосновения и предоставление гарантий безопасности как Украине, так и Европе.

При этом агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Зеленский в беседе с Трампом отверг возможность передачи России всей территории Донбасса, назвав такой вариант неприемлемым.