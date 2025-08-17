USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Трамп поддерживает идею Путина

утверждает Fox News
14:42 2008

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею передачи России полного контроля над Донбассом при заморозке линии фронта на других направлениях.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата.

По данным источников, американский лидер отказался от концепции немедленного прекращения огня и теперь выступает за заключение мирного соглашения, позиции по которому во многом совпадают с подходом Москвы.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что после встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп предложил европейским лидерам план урегулирования, предполагающий уступку Украиной всего Донбасса России, включая районы, еще не занятые российскими войсками. Взамен предусматривалось прекращение огня по существующим линиям соприкосновения и предоставление гарантий безопасности как Украине, так и Европе.

При этом агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Зеленский в беседе с Трампом отверг возможность передачи России всей территории Донбасса, назвав такой вариант неприемлемым.

Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал
Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал видео
17:11 166
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий
14:04 2285
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий, все еще актуально
02:56 9589
В Азербайджане арестовали блогера
В Азербайджане арестовали блогера
16:34 1416
Экстренная встреча в Брюсселе
Экстренная встреча в Брюсселе обновлено 16:15
16:15 3728
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 15:58
15:58 6272
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 3434
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 4026
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 5033
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 3471
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 6718

ЭТО ВАЖНО

Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал
Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал видео
17:11 166
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий
14:04 2285
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий, все еще актуально
02:56 9589
В Азербайджане арестовали блогера
В Азербайджане арестовали блогера
16:34 1416
Экстренная встреча в Брюсселе
Экстренная встреча в Брюсселе обновлено 16:15
16:15 3728
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 15:58
15:58 6272
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 3434
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 4026
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 5033
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 3471
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 6718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться