Экстренная встреча в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье, 17 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

В ходе визита Зеленский проведет двустороннюю встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После переговоров ожидается совместное обращение к СМИ.

Затем президент Украины и фон дер Ляйен примут участие в онлайн-заседании лидеров «коалиции желающих».

*** 14:48

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье выступят на совместной пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, мероприятие начнется в 14:30 по местному времени (16:30 по Баку).

Ранее фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что Зеленский прибудет в Брюссель для участия в телеконференции «коалиции желающих», в которой она также примет участие.

Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в консультациях в Брюсселе с Владимиром Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих».

По данным Еврокомиссии, визит президента Украины не был заранее включен в официальный график и стал известен лишь утром 17 августа.

