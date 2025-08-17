USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Стрельба в Бруклине: есть жертвы

видео
15:11 1052

В нью-йоркском районе Бруклин в результате стрельбы погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел на Франклин-авеню, в одном из ресторанов. Все погибшие — мужчины. Пострадавшие доставлены в местные больницы.

По данным полиции, стрельба началась внезапно и вызвала панику среди посетителей. Район оцеплен, на месте работают правоохранительные органы и службы экстренной помощи.

Количество нападавших пока не уточняется. Подозреваемые находятся на свободе, их поиски продолжаются. Полиция призывает очевидцев и всех, кто располагает информацией о произошедшем, связаться с горячей линией.

Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал
Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал видео
17:11 172
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий
14:04 2286
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий, все еще актуально
02:56 9591
В Азербайджане арестовали блогера
В Азербайджане арестовали блогера
16:34 1420
Экстренная встреча в Брюсселе
Экстренная встреча в Брюсселе обновлено 16:15
16:15 3732
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 15:58
15:58 6274
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 3436
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 4026
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 5034
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 3472
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 6718

ЭТО ВАЖНО

Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал
Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал видео
17:11 172
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий
14:04 2286
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий, все еще актуально
02:56 9591
В Азербайджане арестовали блогера
В Азербайджане арестовали блогера
16:34 1420
Экстренная встреча в Брюсселе
Экстренная встреча в Брюсселе обновлено 16:15
16:15 3732
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 15:58
15:58 6274
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 3436
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 4026
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 5034
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 3472
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 6718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться