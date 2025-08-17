Стрельба в Бруклине: есть жертвы

В нью-йоркском районе Бруклин в результате стрельбы погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел на Франклин-авеню, в одном из ресторанов. Все погибшие — мужчины. Пострадавшие доставлены в местные больницы.