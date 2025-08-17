Стрельба в Бруклине: есть жертвы

В нью-йоркском районе Бруклин в результате стрельбы погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел на Франклин-авеню, в одном из ресторанов. Все погибшие — мужчины. Пострадавшие доставлены в местные больницы.
Стрельба в Бруклине pic.twitter.com/59G93e6LEu— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 17, 2025
По данным полиции, стрельба началась внезапно и вызвала панику среди посетителей. Район оцеплен, на месте работают правоохранительные органы и службы экстренной помощи.
Количество нападавших пока не уточняется. Подозреваемые находятся на свободе, их поиски продолжаются. Полиция призывает очевидцев и всех, кто располагает информацией о произошедшем, связаться с горячей линией.