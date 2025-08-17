USD 1.7000
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов

Вучич жестко пригрозил протестующим

15:25 648

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни власти предпримут решительные шаги для наведения порядка в стране. По его словам, государство готово продемонстрировать «всю решимость» в борьбе с беспорядками.

«Нам нужно немного времени, и вы увидите ответ государства, который будет совсем иным по сравнению с тем, что вы могли видеть до сегодняшнего дня», — подчеркнул сербский лидер в обращении к нации.

«В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого — очень решительные действия. В течение этих трех-четырех дней вам может показаться, что государство как будто отступило и скрылось, что нас как будто нет, что мы поражены. Но в один момент вы увидите всю решимость государства Сербия. Мы используем все, что имеем в распоряжении, чтобы вернуть порядок, мир и законность в нашей стране, и мы это сделаем», — заявил Вучич.

По данным МВД Сербии, в ночь на 17 августа в ряде городов прошли несанкционированные акции протеста. В результате столкновений с демонстрантами пострадали как минимум шесть сотрудников жандармерии. В полицию были доставлены 56 человек, из них 16 задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, в отношении еще 35 составлены протоколы о правонарушениях.

