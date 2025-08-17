USD 1.7000
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов

В Азербайджане арестовали блогера

Инара Рафикгызы
16:34 1426

В Агдамском районе сотрудники полиции задержали блогера и журналиста Ильхами Насибова (2000 г.р.).

По информации haqqin.az, Насибов обвиняется в вымогательстве денег у отдельных граждан.

Угрожая распространением порочащих сведений о нескольких лицах, он требовал у них деньги, представившись администратором страницы Kanal-21 в социальных сетях и журналистом.

Суд избрал в отношении И.Насибова меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Следственные действия по возбужденному уголовному делу продолжаются.

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД.

Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал
Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал видео
17:11 181
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий
14:04 2289
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий, все еще актуально
02:56 9592
В Азербайджане арестовали блогера
В Азербайджане арестовали блогера
16:34 1427
Экстренная встреча в Брюсселе
Экстренная встреча в Брюсселе обновлено 16:15
16:15 3733
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 15:58
15:58 6276
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 3437
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 4026
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 5035
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 3474
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 6718

