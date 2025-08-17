В Азербайджане арестовали блогера

По информации haqqin.az, Насибов обвиняется в вымогательстве денег у отдельных граждан.

В Агдамском районе сотрудники полиции задержали блогера и журналиста Ильхами Насибова (2000 г.р.).

Угрожая распространением порочащих сведений о нескольких лицах, он требовал у них деньги, представившись администратором страницы Kanal-21 в социальных сетях и журналистом.

Суд избрал в отношении И.Насибова меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Следственные действия по возбужденному уголовному делу продолжаются.

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД.