Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал

Украинские войска нанесли удар по колонне российских войск на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области РФ.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Согласно информации, в результате удара получил серьезные ранения генерал-лейтенант Абачев, заместитель командующего группировкой войск «Север» ВС РФ.
«Его срочно доставили самолетом военно-транспортной авиации в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве, где в ходе лечения ему ампутировали руку и ногу», — заявили в ГУР.
ВСУ нанесли удар по российской колонне в Курской области pic.twitter.com/Z3e69tlbLy— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 17, 2025