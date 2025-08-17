USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Победа Путина и тараканов
Новость дня
Победа Путина и тараканов

Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал

видео
17:11 186

Украинские войска нанесли удар по колонне российских войск на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Согласно информации, в результате удара получил серьезные ранения генерал-лейтенант Абачев, заместитель командующего группировкой войск «Север» ВС РФ.

«Его срочно доставили самолетом военно-транспортной авиации в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве, где в ходе лечения ему ампутировали руку и ногу», — заявили в ГУР.

Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал
Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал видео
17:11 187
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий
14:04 2289
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий, все еще актуально
02:56 9593
В Азербайджане арестовали блогера
В Азербайджане арестовали блогера
16:34 1433
Экстренная встреча в Брюсселе
Экстренная встреча в Брюсселе обновлено 16:15
16:15 3734
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 15:58
15:58 6277
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 3438
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 4027
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 5040
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 3474
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 6718

ЭТО ВАЖНО

Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал
Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал видео
17:11 187
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий
14:04 2289
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий, все еще актуально
02:56 9593
В Азербайджане арестовали блогера
В Азербайджане арестовали блогера
16:34 1433
Экстренная встреча в Брюсселе
Экстренная встреча в Брюсселе обновлено 16:15
16:15 3734
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу?
Кто едет вместе с Зеленским к Трампу? обновлено 15:58
15:58 6277
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 3438
Мерц, куда без Израиля?!
Мерц, куда без Израиля?! наш комментарий
02:41 4027
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие
Спецоперация ГУР: убиты российские военнослужащие видео
13:32 5040
Чем закончится война в Украине?
Чем закончится война в Украине? Два сценария от WSJ
12:59 3474
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 6718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться