Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса

Итак, Трамп проиграл Путину в игре в гляделки — кто кого пересидит и моргнет первым. Хотя переглядеть Путина у президента США изначально не было ни малейших шансов. Девелопер, считающий, что вершина искусства переговоров — это бодание с нью-йоркскими строительными воротилами, не понял главного: самого ушлого американского застройщика политики калибра Путина, образно выражаясь, съедают на завтрак, даже не запивая утренним кофе.
Обреченность ситуации усилило и то, что Трамп назначил своим главным переговорщиком еще одного девелопера, Стива Уиткоффа - худший вариант из возможных. Поскольку Уиткофф - циничный торгаш без каких-либо политических амбиций, вроде стремления «вновь сделать Америку великой» или мечты о Нобелевской премии мира. Таким образом, США подошли к диалогу с Россией без стратегии, но с откровенной наивностью.
В итоге президент США вернулся к своему привычному стилю и после серии громких угроз в адрес России решил подкупить сурового русского императора своим якобы невероятным обаянием и обещаниями различных «плюшек».
«От улыбки хмурый день светлей» — именно под таким подтекстовым лозунгом планировалась встреча в Анкоридже, оказавшаяся в итоге абсолютно неподготовленной и, по сути, бесполезной.
Трамп проиграл. Судя по всему, он махнул рукой на любые попытки достичь хотя бы видимости справедливого мира и фактически согласился с условиями Путина. Теперь остается лишь ждать момента, когда хозяин Белого дома в очередной раз разозлится на своего кремлевского визави и выставит очередной ультиматум с непредсказуемыми последствиями. Да, это случится не «когда рак на горе свистнет», но и, увы, не завтра.
Ну а, как следствие, Украина оказалась перед тяжелым, я бы даже сказал, страшным выбором. Новое условие Путина звучит как ультиматум: откажитесь от оставшихся под контролем Киева территорий Донецкой области, и Москва не будет требовать себе Херсон и Запорожье. Если Зеленский не согласится, последствия очевидны - Трамп, взбешенный упрямством Киева, перекроет всю военную помощь и, скорее всего, наложит неофициальное эмбарго на поставки оружия, включая запрет на его продажу. Что приведет к резкой уязвимости украинских городов.
При таком раскладе Киеву придется воевать в надежде только на Европу. Но рассчитывать на медлительный, забюрократизированный и раздираемый внутренними расколами Евросоюз — перспектива более чем сомнительная. Европа, полная орбанов и фицо, - союзник однозначно ненадежный. С таким партнером даже на рыбалку не пойдешь, не говоря уже о войне с Россией.
По сути, Украина загнана в тупик: согласие на условия Путина - это капитуляция, национальное унижение и позор, чреватый новым Майданом. Отказ же означает продолжение войны без поддержки главного союзника и фактическое одиночество. При этом союзник в лице Трампа превращается в фактор еще более опасный, поскольку с его молчаливого согласия Путин сможет бить по Украине без остановки, а отсутствие поставок «Пэтриотов» обернется для украинцев подлинной катастрофой.
Скажу немыслимую вещь, и тем не менее уверен: Украина должна принять данность — не столько даже условия Путина, сколько Трампа. Следует понять: главная цель — не отстаивание каждой пяди суверенной территории, а сохранение украинской государственности. Пока остается хотя бы один город с желто-голубым флагом и живой мовой, Украина существует. В феврале 2022 года мир уже списал ее как обреченную. Но страна выжила. Как принято говорить, выжила не вследствие, а вопреки.
История помнит немало примеров тяжелых политических решений. В 2005 году Израиль добровольно вывел из сектора Газа свои войска и безжалостно разрушил в этом районе собственные поселения. Для еврейского народа, веками сражавшегося за землю, это было потрясение куда более глубокое, чем возможный уход Украины из Славянска и Краматорска. Лидер этого процесса, ныне покойный Ариэль Шарон — выдающийся генерал и один из основателей современного Израиля — принял единственное верное решение, хотя ему оно обошлось, по сути, ценой собственной жизни. Финны уходили из Карелии, но, заметьте, Финляндия не утратила в конечном счете своей государственности.
Украине нужен мир. Война на истощение куда сильнее выматывает страну с меньшим населением и ограниченными ресурсами. У Путина есть союзники, и нет необходимости спрашивать мнения избирателей, он покупает добровольцев большими деньгами, и российское общество почти не чувствует войны. Украина же разрушается и изматывается ежедневно, ежечасно.
Никакой «скоро грядущий» экономический кризис в России ситуацию не изменит: коллапс российской экономики обещают уже три года, но он так и не наступил. Но даже если наступит, Москве до этого нет дела.
Да, потеря Славянска и Краматорска станет тяжелым ударом. Но это можно превратить в предмет торга, добиться отсрочек, получить средства на строительство новых укрепрайонов, создать фортификационные линии в других местах. Ради вожделенной «нобелевки» Трамп будет готов самолично грузить кирпичи на строительстве украинских укрепрайонов.
Политика — это искусство тяжелых решений, в котором целое всегда важнее части. Если для выживания организма необходимо отрезать больную конечность, то это надо сделать. Сохранение Украины как государства важнее любой земли. Согласен, это звучит жестоко. Но именно такой выбор сегодня стоит перед Киевом.
И если Украина сумеет построить образцовое государство на восьмидесяти процентах своей территории, если она сохранит людей и экономику, тогда все страдания и потери не будут напрасными.