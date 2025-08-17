Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса

Итак, Трамп проиграл Путину в игре в гляделки — кто кого пересидит и моргнет первым. Хотя переглядеть Путина у президента США изначально не было ни малейших шансов. Девелопер, считающий, что вершина искусства переговоров — это бодание с нью-йоркскими строительными воротилами, не понял главного: самого ушлого американского застройщика политики калибра Путина, образно выражаясь, съедают на завтрак, даже не запивая утренним кофе. Обреченность ситуации усилило и то, что Трамп назначил своим главным переговорщиком еще одного девелопера, Стива Уиткоффа - худший вариант из возможных. Поскольку Уиткофф - циничный торгаш без каких-либо политических амбиций, вроде стремления «вновь сделать Америку великой» или мечты о Нобелевской премии мира. Таким образом, США подошли к диалогу с Россией без стратегии, но с откровенной наивностью. В итоге президент США вернулся к своему привычному стилю и после серии громких угроз в адрес России решил подкупить сурового русского императора своим якобы невероятным обаянием и обещаниями различных «плюшек».

«От улыбки хмурый день светлей» — именно под таким подтекстовым лозунгом планировалась встреча в Анкоридже, оказавшаяся в итоге абсолютно неподготовленной и, по сути, бесполезной. Трамп проиграл. Судя по всему, он махнул рукой на любые попытки достичь хотя бы видимости справедливого мира и фактически согласился с условиями Путина. Теперь остается лишь ждать момента, когда хозяин Белого дома в очередной раз разозлится на своего кремлевского визави и выставит очередной ультиматум с непредсказуемыми последствиями. Да, это случится не «когда рак на горе свистнет», но и, увы, не завтра. Ну а, как следствие, Украина оказалась перед тяжелым, я бы даже сказал, страшным выбором. Новое условие Путина звучит как ультиматум: откажитесь от оставшихся под контролем Киева территорий Донецкой области, и Москва не будет требовать себе Херсон и Запорожье. Если Зеленский не согласится, последствия очевидны - Трамп, взбешенный упрямством Киева, перекроет всю военную помощь и, скорее всего, наложит неофициальное эмбарго на поставки оружия, включая запрет на его продажу. Что приведет к резкой уязвимости украинских городов. При таком раскладе Киеву придется воевать в надежде только на Европу. Но рассчитывать на медлительный, забюрократизированный и раздираемый внутренними расколами Евросоюз — перспектива более чем сомнительная. Европа, полная орбанов и фицо, - союзник однозначно ненадежный. С таким партнером даже на рыбалку не пойдешь, не говоря уже о войне с Россией.

По сути, Украина загнана в тупик: согласие на условия Путина - это капитуляция, национальное унижение и позор, чреватый новым Майданом. Отказ же означает продолжение войны без поддержки главного союзника и фактическое одиночество. При этом союзник в лице Трампа превращается в фактор еще более опасный, поскольку с его молчаливого согласия Путин сможет бить по Украине без остановки, а отсутствие поставок «Пэтриотов» обернется для украинцев подлинной катастрофой. Скажу немыслимую вещь, и тем не менее уверен: Украина должна принять данность — не столько даже условия Путина, сколько Трампа. Следует понять: главная цель — не отстаивание каждой пяди суверенной территории, а сохранение украинской государственности. Пока остается хотя бы один город с желто-голубым флагом и живой мовой, Украина существует. В феврале 2022 года мир уже списал ее как обреченную. Но страна выжила. Как принято говорить, выжила не вследствие, а вопреки. История помнит немало примеров тяжелых политических решений. В 2005 году Израиль добровольно вывел из сектора Газа свои войска и безжалостно разрушил в этом районе собственные поселения. Для еврейского народа, веками сражавшегося за землю, это было потрясение куда более глубокое, чем возможный уход Украины из Славянска и Краматорска. Лидер этого процесса, ныне покойный Ариэль Шарон — выдающийся генерал и один из основателей современного Израиля — принял единственное верное решение, хотя ему оно обошлось, по сути, ценой собственной жизни. Финны уходили из Карелии, но, заметьте, Финляндия не утратила в конечном счете своей государственности. Украине нужен мир. Война на истощение куда сильнее выматывает страну с меньшим населением и ограниченными ресурсами. У Путина есть союзники, и нет необходимости спрашивать мнения избирателей, он покупает добровольцев большими деньгами, и российское общество почти не чувствует войны. Украина же разрушается и изматывается ежедневно, ежечасно.